È online il video di “URAGANI”: il nuovo brano di STONA

Da ora è online il video di “URAGANI”, l’ultimo brano di STONA, disponibile su tutte le principali piattaforme musicali. Il pezzo, distribuito da Pirames, si propone di riflettere sulle imprevedibili conseguenze delle nostre azioni, come sottolinea anche il video ad esso associato.

L’artista ha deciso di ambientare il video durante l’allestimento di uno spettacolo teatrale, creando un’atmosfera che oscilla tra realtà e finzione. Le scelte e le relazioni assumono il ruolo di protagoniste principali nel teatro della vita, enfatizzando il messaggio del brano. L’intento è precisato dallo stesso Massimo Stona, il quale afferma: “Non esistono prove generali per la vita – ogni nostro gesto, ogni nostra azione ha delle conseguenze che spesso fanno sorridere, ma a volte anche piangere. Conseguenze non solo per noi stessi, ma anche, e soprattutto, per gli altri”.

L’artwork della cover di “URAGANI” è realizzato da Spencer Robens, un artista grafico tedesco noto per le sue collaborazioni con gruppi leggendari come Led Zeppelin e The Who. Questo dettaglio aggiunge un ulteriore elemento di interesse al progetto, collegando la canzone a un immaginario visivo di grande impatto.

STONA ha iniziato la sua carriera musicale nel 2005 e ha ottenuto diversi riconoscimenti nei festival nazionali dedicati alla nuova canzone d’autore. La collaborazione con Guido Guglielminetti, storico bassista e produttore di Francesco De Gregori, ha rappresentato una svolta significativa per l’artista. Assieme a Guglielminetti ha pubblicato due album, “Storia di un equilibrista” nel 2018 e “E uscimmo infine a riveder le stelle” nel 2022, contenenti singoli di successo come “Santa Pazienza” e “Io sono Marco”.