Ema Stokholma tra arte e musica: le sue opere all'inaugurazione di OFF ur a Narni

Ema Stokholma sarà protagonista di una nuova mostra collettiva a Narni, dove presenterà una selezione delle sue opere nell'ambito del progetto OFF ur. L'evento, fissato per il 26 aprile nel cuore del centro storico, rappresenta uno dei momenti chiave della programmazione espositiva del nuovo spazio dedicato all'arte contemporanea.



La conduttrice radiofonica e dj si inserisce in un percorso artistico innovativo, che punta a unire linguaggi e sensibilità differenti in un'unica riflessione condivisa sul concetto di utilità. Il progetto OFF ur crea un ambiente in cui artisti e pubblico vengono invitati a interrogarsi sul valore dell'arte oltre il semplice ruolo funzionale, tra ironia, provocazione e libertà espressiva.



L'inaugurazione, aperta a tutti a partire dalle ore 12:00, sarà animata dalla musica dal vivo degli 88 folli e proseguirà in una dimensione sonora con un DJ set curato da Sandro Stipe, per una giornata in cui le arti visive si fondono con quelle musicali.



OFF ur nasce come uno spazio di ricerca, sperimentazione e dialogo tra forme d'arte diverse, sotto la direzione di David Pompili e Antonio Maria Catalani. L'elemento distintivo dell'iniziativa è la fusione tra arte, vino ed eventi, superando la tradizionale concezione di galleria espositiva e dando vita a un'esperienza ricca di stimoli, in cui la fruizione artistica si intreccia con la convivialità.



L'appuntamento del 26 aprile promette un incontro speciale tra creatività, pensiero contemporaneo e partecipazione diretta del pubblico, all'interno di una cornice suggestiva come il centro storico di Narni.