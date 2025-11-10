Connect with us

EMMA NOLDE con BRUNORI SAS per l'anniversario dell'album "NUOVOSPAZIOTEMPO"

Emma Nolde torna con una nuova emozionante pubblicazione: “Sirene (con Brunori Sas) – Live”, una versione inedita che celebra il primo anniversario del suo album “NUOVOSPAZIOTEMPO”, uscito l’8 novembre 2024 per Carosello Records e finalista alla Targa Tenco come Miglior Album Assoluto. Il brano, registrato dal vivo, cattura l’incontro tra due voci che rappresentano al meglio la sensibilità del cantautorato contemporaneo: quella limpida e istintiva di Emma Nolde e quella intensa e poetica di Brunori Sas.

Questa collaborazione, nata dopo l’esibizione congiunta al Circo Massimo accompagnati dall’Ensemble Symphony Orchestra, rappresenta per la giovane cantautrice toscana uno dei momenti più significativi del suo anno artistico. “Sirene (con Brunori Sas) – Live” è un canto di liberazione e autoconsapevolezza, un invito gentile a riscoprire se stessi oltre le aspettative altrui, un messaggio universale di forza e autenticità.

“Le belle canzoni devono dirti qualcosa che ti fa male, ma solo per il tuo bene. Ed Emma Nolde, voce limpida e sguardo bambino, sa farlo assai bene, con una spontaneità e una saggezza che si può avere solo alla sua età. Per questo mi piace, per questo ho voluto cantare con lei la sua ‘Sirene’ al Circo Massimo, per questo abbiamo deciso di pubblicarla stanotte. Le cose belle vanno condivise, sempre. Buon ascolto!” ha dichiarato Brunori Sas.

Anche Emma, sui social, ha voluto raccontare il dietro le quinte di questa collaborazione, condividendo un episodio significativo: “Abbiamo provato la canzone al soundcheck un paio di volte, a metà pomeriggio Dario se la ripassava davanti al computer, seduto nel suo camerino. Stava lì e pensava a quando fosse più giusto far entrare il metronomo, come fosse più giusto partire, per poi dirlo alla band… Questo mi conferma ancora una volta che dietro cose belle ci sono uomini belli.”

Il brano e il video ufficiale sono disponibili sulle principali piattaforme digitali e rappresentano un nuovo capitolo nella crescita artistica della giovane cantautrice, nata in Toscana nel 2000. A soli 24 anni, Emma Nolde è già considerata una delle voci più interessanti della nuova scena italiana. Dopo aver debuttato nel 2020 con “Toccaterra”, finalista al Premio Tenco come Opera Prima, ha pubblicato nel 2022 il secondo album “Dormi” e nel 2024 il suo progetto più maturo, “NUOVOSPAZIOTEMPO”, accolto con grande entusiasmo da pubblico e critica.

Negli ultimi anni ha collaborato con artisti come Generic Animal, Zen Circus, Levante, Niccolò Fabi, Dente, Giovanni Toscano e bnkr44 & Tedua, esibendosi in importanti festival e palchi italiani ed europei. La sua partecipazione ai programmi “SPOTIFY RADAR 2025” e “NEWCOMERS 2025” di VEVO Italia conferma il suo ruolo di punta tra i talenti emergenti più promettenti.

Dopo aver aperto il Premio Tenco 2025, Nolde sarà protagonista del party di chiusura ufficiale della Milano Music Week, in programma il 23 novembre al Dazio di Levante presso l’Arco della Pace. Un riconoscimento che sottolinea il suo percorso in costante ascesa e la capacità di unire intensità interpretativa e autenticità espressiva.

Con “Sirene (con Brunori Sas) – Live” Emma Nolde celebra un ciclo artistico denso di esperienze, incontri e successi. Un canto libero e universale che invita ad accettarsi e a cambiare prospettiva, ricordandoci che — come lei stessa canta — ora possiamo essere ciò che davvero vogliamo.

