Emma Nolde torna con il singolo “Indipendente”, disponibile dal 4 giugno

Emma Nolde, una delle voci più autentiche e intense del nuovo cantautorato italiano, annuncia il ritorno con un nuovo singolo, “Indipendente”, disponibile dalle ore 19:00 di mercoledì 4 giugno su tutte le piattaforme digitali. Il brano rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso dell’artista toscana, classe 2000, già protagonista di una crescita musicale che ha conquistato pubblico e critica con l’acclamato album “NUOVOSPAZIOTEMPO” (Carosello Records), uno dei dischi più apprezzati del 2024.

“Indipendente” è un brano che si distingue per una ritmica incalzante e per la profondità dei temi affrontati: la difficoltà di costruirsi una propria indipendenza economica ed emotiva nell’età adulta, in una società che mette costantemente in tensione aspirazioni personali e precarietà quotidiana. È una canzone che non si limita a raccontare un’esperienza individuale, ma che dà voce a una generazione intera: quella dei giovani che lottano per emanciparsi, per trovare spazio, dignità e futuro in un contesto spesso incerto e disilluso.

Emma stessa racconta la scelta di pubblicare “Indipendente” come singolo al di fuori di un album, spiegando come il criterio di selezione non sia la facile orecchiabilità, ma la voglia di condividere qualcosa che la rappresenti davvero. «Per me è importante ritagliare dei momenti in cui la scelta delle canzoni non si regge su ciò che è più semplice, ma su quello che mi entusiasma di più… su quello che sento che parla di una tematica che risuona con me», afferma Emma, che in questo brano ha anche sperimentato tecniche nuove come la body percussion, elemento che aggiunge una dimensione ludica e innovativa alla composizione.

Il video ufficiale di “Indipendente” sarà disponibile su YouTube dalle ore 14:00 di martedì 10 giugno, e promette di amplificare il messaggio della canzone attraverso immagini capaci di restituire il senso di spaesamento, ma anche di forza, che attraversa le nuove generazioni.

Il singolo arriva in un momento di grande fermento per la cantautrice. Dopo le collaborazioni con artisti come Niccolò Fabi, bnkr44 & Tedua, Dente e Giovanni Toscano, e l’invito di Brunori Sas come ospite speciale ai concerti di Roma e Milano, Emma Nolde è stata selezionata tra i sei talenti emergenti dell’anno nel programma globale SPOTIFY RADAR 2025, progetto che punta a valorizzare le voci più promettenti della scena internazionale.

Intanto, prosegue anche il NUOVOSPAZIOTEMPO TOUR, che ha inaugurato la stagione estiva il 24 maggio con l’atteso ritorno al MI AMI Festival di Milano, dove per la prima volta Emma ha calcato il palco da headliner. Il tour è passato anche da El Galactico Festival, evento ideato dai Baustelle, dove l’artista ha presentato dal vivo il nuovo singolo, ricevendo grande accoglienza dal pubblico.

Il tour estivo, prodotto da Locusta, è l’occasione per vedere Emma esibirsi con una formazione ricca e versatile: alla chitarra, synth e piano, Emma è affiancata da Marco Martinelli alla batteria e ukulele, Andrea Beninati al violoncello, percussioni, basso e piano, Francesco Panconesi al sax, synth e cori, e in alcune date anche da Federica Sutera al basso. Una band che accompagna e amplifica le atmosfere evocative e potenti dei brani tratti dai suoi tre album: “Toccaterra”, “Dormi” e “NUOVOSPAZIOTEMPO”.