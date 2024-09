Enula: il ritorno in radio e digitale con il nuovo singolo “Domenica”

La giovane cantautrice Enula è pronta a conquistare nuovamente il pubblico con il suo ultimo singolo “Domenica”, in uscita oggi, venerdì 6 settembre. Dopo un intenso tour estivo che l’ha vista protagonista nei principali festival italiani, Enula torna con un brano dalle atmosfere intense e dai testi profondi.

Il nuovo singolo “Domenica” è prodotto dai ROOM9, noti per il loro lavoro con artisti del calibro di The Kolors, Alfa e Michele Bravi. Il brano, dalle sonorità dance e pop, racconta le montagne russe emotive di un amore tormentato, affrontando tematiche legate alla nostalgia, alla lotta interiore e al desiderio di rivivere momenti passati, anche se dolorosi.

“In questo pezzo racconto di quel vuoto che arriva nei momenti di pausa, quello che spesso sopraggiunge di domenica, quando il sabato ha già esaurito la sua energia e il lunedì arriva pesantissimo dentro di noi. Una sorta di purgatorio emotivo, in cui si mescolano sentimenti contrastanti come gelosia, nostalgia e desiderio di libertà. La domenica diventa un momento di introspezione, in cui l’assenza di qualcuno o qualcosa pesa maggiormente.” – afferma Enula.

Nata nel 1998, Enula ha dimostrato fin da bambina un talento eccezionale nel campo della musica. Dopo essere entrata nel programma televisivo “Amici” nel 2020, la sua carriera ha subito una svolta positiva, culminando con l’uscita del suo album di debutto nel 2021, intitolato “Con(torta)”. L’album ha ottenuto un grande successo, con oltre 30 milioni di stream sulle piattaforme digitali.

Durante la sua carriera, Enula ha collaborato con importanti artisti italiani come Franco126, Dardust, Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari e molti altri. La sua voce è stata scelta come protagonista della colonna sonora del film “Addio al nubilato 2” nel 2023, segnando così il suo debutto cinematografico.

Dopo il successo del singolo “Battito”, uscito il 5 gennaio 2024, Enula continua a sorprendere il pubblico con la sua musica e la sua versatilità artistica. Il nuovo singolo “Domenica” promette di coinvolgere ed emozionare il pubblico con la sua sincerità e la sua capacità di trasmettere emozioni attraverso le sue liriche.