Estate 2026: il benessere smart tra ring, bilance intelligenti e beauty tech

La nuova tendenza dell'estate 2026 vede protagonisti smart ring, bilance intelligenti e beauty tech per un benessere quotidiano più consapevole e tecnologico.

Sentirsi bene, con più intelligenza e consapevolezza: questa è la nuova tendenza dell'estate 2026. Dopo anni in cui la preparazione ai mesi estivi si è tradotta in diete last minute e pressioni sociali, oggi il focus si sposta su routine più equilibrate e self-care quotidiano. L'approccio promuove energia, ritmo ordinato e strumenti tecnologici utili a migliorare la qualità della vita giorno dopo giorno.

In questo scenario, RENPHO si distingue grazie a una gamma di soluzioni smart pensate per accompagnare la ricerca di benessere personale. La tecnologia entra così con semplicità nelle abitudini quotidiane, rendendo il percorso verso una migliore forma fisica e mentale meno ossessivo e molto più accessibile.

Tra i protagonisti della stagione troviamo MorphoScan Nova, una bilancia smart evoluta che, integrandosi con l'app dedicata RENPHO Health, permette di monitorare numerosi parametri corporei. Il controllo dei progressi diventa così intuitivo e costante, aiutando a sviluppare un rapporto più sereno e consapevole con il proprio corpo. Il dispositivo è proposto al prezzo promozionale di 167,19 euro.

La tecnologia trova spazio anche nella beauty routine grazie a Artemis LED Light Soft Mask. Il dispositivo combina comfort e innovazione per portare la skincare quotidiana a un livello superiore, con un design morbido e flessibile perfetto per la sera. Questo prodotto, ideale per arrivare all'estate con una pelle più curata, è disponibile al prezzo promozionale di 154,99 euro.

Il concetto di connected wellness si conferma centrale grazie a dispositivi come il LYNX Smart Ring, un wearable leggero che consente di monitorare attività, sonno e routine senza rinunciare all'eleganza e al comfort. Il prezzo promozionale è di 127,99 euro.

RENPHO amplia inoltre la propria offerta di bilance smart con modelli come Elis 1C, Elis Nova ed Elis Solar 2, pensati per un pubblico sempre più attento alla facilità d'uso e all'integrazione nella vita quotidiana. La gamma è disponibile presso numerosi punti vendita e punta a rendere il wellness tracking ancora più versatile, con un prezzo che parte da 23,99 euro.

Per completare la routine quotidiana, si aggiungono anche dispositivi dedicati a momenti di relax e self-care come Eyeris 3, pensato per il benessere della zona occhi, e Aeria Boot, ideale dopo giornate particolarmente intense per favorire il comfort e il recupero.

Più che inseguire ideali irraggiungibili, l'obiettivo è arrivare all'estate sentendosi meglio: più presenti, energici e liberi di vivere il benessere in modo personale e contemporaneo.