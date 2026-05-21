Al MUDEC il docufilm di Safe Heart ODV racconta la cardiochirurgia in Burkina Faso

Ieri sera al MUDEC - Museo delle Culture di Milano è stato presentato il docufilm "BURKINA FASO - LA TERRA DEGLI UOMINI INTEGRI", diretto da Daniele F. Rossi e prodotto da NT Next. La pellicola racconta l'impegno dell'associazione Safe Heart ODV all'Ospedale Universitario CHU de Tengandogo di Ouagadougou, mettendo in luce come la missione si traduca in cure cardiochirurgiche vitali e nella formazione del personale medico locale.

Attraverso immagini intense e testimonianze dirette raccolte durante le missioni mediche, il docufilm offre uno sguardo autentico sulla realtà sanitaria in una delle zone più fragili dell'Africa francofona. L'opera mostra come il volontariato medico specializzato non sia soltanto un aiuto sanitario immediato, ma un vero investimento per il futuro e l'autonomia del sistema sanitario locale.

La serata milanese al MUDEC, organizzata in collaborazione con 24 ORE Cultura, ha rappresentato una preziosa occasione per sensibilizzare il pubblico sul valore della cooperazione internazionale in campo sanitario e sull'impatto umano e sociale degli interventi cardiochirurgici nei Paesi più vulnerabili.

Safe Heart ODV, nata nel 2013, si fonda sul principio che la salute è un diritto fondamentale e non elitario dell'uomo. L'associazione si distingue sia per la cura dei pazienti in situ, sia per la formazione di equipos di cardiochirurghi in grado di operare autonomamente, favorendo così lo sviluppo di sistemi sanitari locali. Grazie al lavoro di Safe Heart ODV, in Burkina Faso sono stati realizzati traguardi storici: nel 2021 si è svolto il primo intervento cardiochirurgico a cuore aperto del Paese e, nel 2024, sono stati effettuati i primi bypass aortocoronarici e complesse correzioni cardiochirurgiche dell'aorta ascendente e del ventricolo sinistro, successi pionieristici in tutta l'Africa francofona.

La realizzazione del docufilm si è potuta concretizzare grazie al sostegno gratuito di NT Next, che ha voluto donare professionalità e competenze tecniche alla causa di Safe Heart ODV. Chi desidera contribuire alle prossime missioni dell'associazione può farlo con una donazione, sostenendo la crescita della cardiochirurgia nei Paesi in via di sviluppo.