Q+A lancia una nuova linea solare SPF 50 con ingredienti naturali e packaging eco

Q+A introduce una nuova linea di solari viso SPF 50 studiata per offrire protezione efficace e attenzione alla sostenibilità ambientale. Ogni prodotto della gamma è realizzato con una percentuale elevata di ingredienti naturali e utilizza una combinazione di filtri UV minerali e chimici, in formulazioni sicure per le barriere coralline. I flaconi sono composti per il 50% da plastica riciclata, un ulteriore passo verso l'impegno del brand nella tutela dell'ambiente.

La nuova linea si compone di tre proposte specifiche, tutte dedicate alla protezione UVA e UVB e appositamente formulate per diverse esigenze della pelle.

La Crema Viso Solare Riequilibrante SPF 50 sfrutta il potere della Niacinamide, dell'Arginina e della Betaina. Questa combinazione, insieme ai filtri UV, rende la formula adatta a tutti i tipi di pelle, aiutando a mantenere l'equilibrio e l'idratazione cutanea. La promessa è una protezione esperta contro i raggi solari, senza rinunciare al comfort quotidiano.

Per chi ha pelle secca o sensibile, la Crema Viso Solare Idratante SPF 50 offre un mix di Squalano naturale, Betaina e Olio di Meadowfoam. La texture lascia la pelle morbida e vellutata, garantendo una protezione solare delicata e idratante. Adatta all'uso quotidiano, questa soluzione mira a proteggere senza compromettere la sensazione di benessere sulla pelle.

Infine, la Crema Viso Solare Anti-Age SPF 50 introduce Peptidi dall'azione anti-età per aiutare a levigare le linee sottili, abbinati alle proprietà super idratanti della Betaina e agli estratti di tè verde e sesamo. L'obiettivo è unire protezione e cura anti-age in un solo gesto.

Tutte le varianti sono disponibili nel formato da 50 ml al prezzo consigliato di 17,50 euro. La linea Q+A Suncare si distingue per semplicità, efficacia ed impegno ambientale, offrendo una soluzione affidabile per la protezione solare quotidiana.