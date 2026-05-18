Dyson svela Ceramic Apricot: la nuova limited edition ispirata al solstizio d'estate

Dyson presenta la linea Ceramic Apricot, una nuova colorazione in edizione limitata per le sue tecnologie di hairstyling, ispirata al solstizio d'estate e pensata per catturare la luce, il calore e l'energia tipiche della stagione più luminosa dell'anno.

Frutto del lavoro degli ingegneri del team CMF (Colour, Material, Finish) di Dyson, la palette Ceramic Apricot unisce tonalità vivaci di arancione e rosa con una finitura ceramica morbida al tatto e dettagli metallici a contrasto. Questa particolare colorazione nasce da una ricerca approfondita sul significato visivo ed emozionale del solstizio d'estate, traendo ispirazione dalle variazioni di luce diurna e dalle sensazioni tipiche delle giornate estive. "Nel corso delle nostre ricerche sul solstizio, abbiamo tratto ispirazione dalla mappatura delle variazioni nell'intensità della luce diurna, nella temperatura e nello spettro cromatico. Utilizzando questi dati, abbiamo miscelato pigmenti che riproducono le lunghezze d'onda più elevate della luce visibile presenti all'alba, a mezzogiorno e al tramonto: calde tonalità albicocca, un arancione intenso e rosa dalle sfumature vivaci. Il risultato è una palette che irradia libertà, energia e invita a celebrare la stagione estiva anche durante lo styling quotidiano." afferma Amelia Ayerst, Dyson CMF Design Manager.

Le tecnologie coinvolte nella limited edition abbracciano tutte le principali soluzioni beauty Dyson, garantendo elevate prestazioni di styling senza danni da calore estremo e adattabilità a ogni tipo di capello. La gamma si presenta con:

Dyson Airwrap Co-anda 2x: Multi-styler e asciugacapelli di nuova generazione alimentato dal motore digitale Hyperdymium 2. Offre pressione d'aria doppia, velocità pari ai migliori phon professionali e versatilità a 6 funzioni (asciuga, arriccia, ondula, liscia, definisce e dona volume, tutto senza danni da calore), venduto a 649 euro.

Dyson Airstrait: Piastra asciugacapelli che liscia i capelli bagnati usando esclusivamente aria, preservando la fibra del capello e lasciandolo morbido e naturale. Prezzo: 499 euro.

Dyson Airwrap i.d.: Multi-styler pluripremiato con tecnologia Bluetooth per uno styling personalizzato. Include nuovi accessori innovativi per ricci più definiti, onde accentuate e asciugatura ultra-liscia. Prezzo: 549 euro.

Dyson Supersonic Nural: Il phon intelligente di Dyson integra sensori Nural per misurare distanza dal cuoio capelluto, mantenendo la temperatura ottimale e proteggendo la chioma. Memorizza le impostazioni degli accessori per una routine ancora più semplice. Prezzo: 499 euro.

La nuova palette Ceramic Apricot è già disponibile su Dyson.it, nei negozi Dyson e nei Demo Store. Oltre ai dispositivi, si amplia anche la proposta haircare con Dyson Omega, una gamma nutriente a base di olio di girasole proveniente da Dyson Farming e Dyson Chitosan per lo styling, che sfrutta il chitosano estratto dai funghi ostrica per fissare in modo flessibile ogni look. Queste formulazioni sono progettate per lavorare in sinergia con la tecnologia Dyson, offrendo protezione, nutrimento intenso e acconciature durature.

La limited edition Ceramic Apricot trasforma la routine di bellezza in un rituale sensoriale ispirato alla luminosità e all'energia dell'estate, invitando a celebrare ogni giorno il piacere dello styling con colori vibranti e tecnologia all'avanguardia.