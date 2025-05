FAST ANIMALS AND SLOW KIDS: il nuovo singolo “sei ore” da oggi in radio e in digitale

A pochi giorni dal debutto del loro atteso “TOUR ESTIVO 2025”, i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS sono protagonisti di una nuova avventura musicale con il lancio del singolo “sei ore”, disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali e in programmazione radiofonica. Il brano, pubblicato da Woodworm in licenza esclusiva M.A.S.T./Believe, esplora un paesaggio interiore vibrante, ambientato in un Autogrill in una sopraelevata vicino Genova durante un freddo febbraio. Su questo sfondo, una conversazione indesiderata prende forma, osservata da una famiglia curiosa e affettuosa.

I FASK descrivono questo singolo come un viaggio attraverso immagini mentali che rimangono vivide nonostante il passare del tempo, e spiegano: “Nella testa, alle volte, si incastrano immagini che rimangono vivide nonostante lo scorrere del tempo. Non sono necessariamente momenti salienti, sono piccoli istanti di vita caratterizzati da un preciso stato mentale. Istanti che a volte sarebbe stato meglio non ricordare”.

In linea con il loro tipico sound energico, “sei ore” anticipa un’estate ricca di musica dal vivo con date che vedranno i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS esibirsi sui palchi dei più importanti festival italiani, iniziando il 23 maggio con una performance al MI AMI Festival. Nel corso del tour, la band toccherà varie città, tra cui nuove aggiunte come Cagliari il 29 maggio, Roma il 14 luglio e Bergamo il 5 settembre.

Fondati nel 2008 e ispirati da una gag de I GRIFFIN, i FAST ANIMALS AND SLOW KIDS sono composti da Aimone Romizi (voce, chitarra), Alessio Mingoli (batteria, seconda voce), Jacopo Gigliotti (basso) e Alessandro Guercini (chitarre). Con una carriera che spazia da esordi nella scena underground italiana a concerti sold out nei club più grandi del paese, i FASK hanno sempre posto il palco come il luogo dove la loro musica prende piena espressione.

La loro discografia variegata, culminata recentemente con l’uscita di “Hotel Esistenza” nell’ottobre scorso, testimonia un’evoluzione artistica continua che ha visto il gruppo attraversare momenti di successo e sfide come la pandemia, che li ha costretti a rimodulare i loro piani. Tuttavia, la band non ha mai perso il contatto con il proprio pubblico, come dimostrato dai numerosi tour e progetti collaterali, tra cui una graphic novel di successo.

Il “Tour Estivo 2025” si prospetta come un’altra pagina di una storia musicale fatta di energia e condivisione, consolidando il legame tra i FASK e la loro audience che li sostiene attraverso i concerti e l’esperienza musicale che continuano a promuovere con passione e innovazione.