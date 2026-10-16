Fiat Topolino inserita tra le migliori invenzioni 2026 da TIME per il design urbano

Fiat Topolino entra nell'olimpo dell'innovazione internazionale, premiata da TIME tra le Best Inventions of 2026 nella categoria Design, un riconoscimento che conferma la forza del Made in Italy e la visione di impeccabile semplicità applicata alla mobilità urbana.

Distinta per l'inconfondibile design italiano e un approccio innovativo, la Fiat Topolino dimostra che l'innovazione può trasformarsi in un prodotto accessibile, pratico e carico di personalità. Questo quadriciclo elettrico compatto è capace di rendere ogni spostamento in città più semplice e coinvolgente, restituendo agli utenti l'essenzialità senza sacrificare il piacere del viaggio.

Piccola nelle dimensioni ma grande nel carattere, la Topolino rievoca uno dei nomi storici più iconici di FIAT, reinterpretato per una nuova generazione urbana. Le linee progettate con cura, la praticità della ricarica e la versione Dolcevita a cielo aperto esprimono una filosofia di design puntata sulla reale essenza della vita cittadina.

La Topolino non è solo un oggetto di design ma anche un successo commerciale. Dal 2025 il modello è leader di mercato in Europa tra i quadricicli elettrici e nel 2026 conferma il suo primato nei principali mercati: Italia, Germania, Paesi Bassi, Austria e Svizzera. Dal luglio scorso, conquista anche la prima posizione in Francia. Un risultato che ribadisce l'appetibilità di una mobilità elettrica nuova, dove praticità, accessibilità e appeal si fondono.

Questa la risposta entusiasta di Arnaud Belloni, CEO di FIAT, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer di Stellantis Europa: Topolino dimostra che anche il veicolo più piccolo può racchiudere una grande idea. In FIAT abbiamo sempre creduto che la mobilità debba essere una fonte di libertà e di piacere. Topolino porta questa filosofia a una nuova generazione, unendo il fascino del design italiano a una soluzione semplice e intelligente per la vita di tutti i giorni. Vedere TIME riconoscere questa visione è per tutti noi motivo di grande orgoglio e rappresenta uno straordinario riconoscimento della creatività che da sempre rende FIAT speciale.

La selezione annuale di TIME si basa su criteri quali originalità, efficacia, ambizione e impatto. La Fiat Topolino è così diventata emblema di una nuova generazione di veicoli che sanno emozionare, semplificare e innovare la vita urbana, dimostrando che un grande futuro può essere racchiuso anche nelle dimensioni più compatte.