La nuova Mercedes-Benz GLA con tecnologia high tech hybrid debutta sul mercato italiano con un listino a partire da 43.202 euro. In occasione dell’Open Weekend del 27, 28 e 29 novembre, dedicato al lancio della GLA 100% elettrica, la Stella annuncia anche i prezzi delle motorizzazioni ibride, che completano l’offerta del SUV compatto.

La gamma high tech hybrid comprende cinque motorizzazioni: GLA 180, GLA 200, GLA 200 4MATIC, GLA 220 e GLA 220 4MATIC. L’offerta si articola inoltre in cinque allestimenti, pensati per soddisfare differenti esigenze di stile, comfort e dotazioni: EXECUTIVE, ADVANCED, ADVANCED PLUS, PREMIUM e BUSINESS EXTRA.

La nuova GLA interpreta il concetto di “Welcome home” con un approccio urbano e orientato al lifestyle. L’abitacolo completamente ridisegnato propone un ambiente moderno e accogliente, caratterizzato da materiali pregiati, tetto panoramico e MB.UX Superscreen disponibile come optional. Spazio e comfort diventano elementi centrali di un’esperienza di bordo che punta a coniugare tecnologia e familiarità.

Con la nuova GLA, Mercedes-Benz porta avanti il proprio percorso di innovazione nel campo della mobilità elettrificata, introducendo soluzioni pensate per rendere la guida quotidiana più efficiente e versatile.

La tecnologia high tech hybrid permette di viaggiare in modalità puramente elettrica soprattutto alle velocità tipiche della guida urbana e, in determinate condizioni, anche fino a 110 km/h. In queste situazioni il motore termico può essere disaccoppiato attraverso una frizione di separazione, consentendo al sistema di sfruttare la propulsione elettrica.

Il motore elettrico svolge inoltre una funzione di supporto alla spinta e recupera energia durante la decelerazione, in tutte le otto marce del cambio, con una potenza di recupero fino a 25 kW. La combinazione tra motore a combustione ed elettrico permette di disporre della coppia complessiva in un ampio intervallo di regimi, migliorando la risposta del sistema propulsivo.

Un ulteriore elemento distintivo è rappresentato dall’avviamento del motore termico, affidato direttamente al motore elettrico attraverso la frizione di separazione. Una soluzione che elimina la necessità del tradizionale motorino di avviamento e contribuisce a rendere più integrato il funzionamento della tecnologia ibrida.