Final Fantasy Resonance debutta in HD-2D, un omaggio epico alla saga su tutte le piattaforme

Final Fantasy Resonance arriva nei negozi come primo titolo della leggendaria serie realizzato in HD-2D, aprendo una nuova era per i fan e per chi si avvicina per la prima volta a questo universo. Disponibile da oggi per PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, Xbox Series X|S e PC (sul servizio Steam e sulla piattaforma Xbox per PC), il gioco propone una combinazione di grafica retro reinventata e le moderne tecnologie, pensata per evocare il fascino dei grandi classici.



Il titolo si distingue per la sua capacità di unire elementi storici e innovazione. Final Fantasy Resonance è il culmine di quasi 40 anni di giochi di FINAL FANTASY, ed è pensato sia per i fan di vecchia data che per chi non conosce la serie. È il capitolo perfetto per chi non vede l'ora di lanciarsi in un'avventura epica e indimenticabile.



Basato sul primo arco narrativo del mobile game Final Fantasy Brave Exvius, il nuovo titolo non è un semplice porting. Ogni elemento è stato completamente rielaborato per offrire una vera esperienza da GdR per console, mantenendo tutta la qualità attesa dalla saga. I giocatori potranno sperimentare una storia avvincente grazie a un cast guidato da Rain, giovane cavaliere del regno di Grandshelt, accompagnato dall'amico d'infanzia Lasswell, in un viaggio ricco di colpi di scena e scontri epici.



Il sistema di combattimento a turni, caratteristico della serie, è stato modernizzato per garantire maggiore accessibilità e opportunità strategiche. I fan riconosceranno elementi iconici come chocobo, esper, aeronavi e la presenza speciale di personaggi celebri come Cloud, Tidus e il Guerriero della Luce. Una delle novità più significative sono le Vision, echi dei personaggi classici che entrano in battaglia accanto al giocatore con abilità proprie, dando vita a scontri spettacolari e profondamente strategici.



Final Fantasy Resonance garantisce un ecosistema ricco di contenuti: dalla storia principale alle sfide facoltative con boss impegnativi, il titolo offre numerose possibilità di esplorazione e personalizzazione. Tra le novità si segnala il Colosseo, popolato da mostri per ottenere grandi ricompense, la Camera delle Armi con nemici leggendari, e uno scontro con la temuta Ultima Weapon, ormai icona della saga.



Per chi desidera provarlo prima dell'acquisto, è possibile accedere a una demo gratuita, con la possibilità di trasferire i dati di salvataggio nella versione completa sulle varie piattaforme.



Final Fantasy Resonance si propone dunque come l'avventura ideale per chi cerca emozioni classiche e una nuova visione della storica saga, unendo tradizione e innovazione sotto la spettacolare veste dell'HD-2D.