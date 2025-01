Francesca Michielin: fuori oggi “L’amore esiste”

Sono passati dieci anni da quando Francesca Michielin ha incantato per la prima volta il pubblico con “L’amore esiste”, singolo doppio disco di platino estratto dal suo secondo album in studio di20. Per festeggiare questo importante anniversario, Francesca pubblica oggi L’amore esiste 2025 reloaded (Columbia Records/Sony Music Italy), una nuovissima versione del brano disponibile da ora su tutte le piattaforme digitali.

«“L’amore esiste” è stato un brano fondamentale per il mio percorso, un game changer, una canzone dalla scrittura particolare e dal vestito innovativo. Il suo testo è un inno all’amore nel senso più universale e trasversale che ci sia. “l’amore ha mille steli, l’amore è un solo fiore” per me è la frase più potente, perché l’amore è uno. Non esistono amori di serie A e di serie B, ogni amore è valido e in tempi cupi come questi, in cui tante persone vengono invisibilizzate per chi amano, è importante che questo brano risuoni ancora più forte, con la produzione “potenziata” da okgiorgio, con cui ho lavorato molto in questo anno di sperimentazioni in studio.» – racconta Francesca.

Firmato nella versione originale da Fortunato Zampaglione e Michele Canova, L’amore esiste 2025 reloaded vede ora il magic touch di okgiorgio -al secolo Giorgio Pesenti- donare al singolo una nuova veste ritmica e sonora, rendendolo ancora più attuale e versatile.

Manca sempre meno al ritorno di Francesca sul palco dell’Ariston, dove porterà in gara alla 75° edizione del Festival di Sanremo il brano Fango in Paradiso (Columbia Records/Sony Music Italy), già disponibile in presave e in preorder in esclusiva sullo store di Discoteca Laziale in formato CD SINGOLO. Ballata struggente e totalizzante, Fango in Paradiso è una canzone d’amore che nasce dal bisogno di reagire alla fine di una relazione e ripercorre con immagini nitide l’evoluzione del rapporto tra due persone. Il brano è la versione revenge song di Francesca Michielin che, come insegna Taylor Swift, è sempre un’ottima soluzione per rimettere insieme i pezzi di un cuore spezzato.