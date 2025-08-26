Gaia rilascia il nuovo singolo “Nuda”: un viaggio onirico estivo

Da venerdì 29 agosto, Gaia è pronta a emozionare i suoi fan con il nuovo singolo “Nuda”. Disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, “Nuda” segna un’altra tappa importante nella carriera dell’artista, sotto l’etichetta Columbia Records/Sony Music Italy.

Scritta in collaborazione con Alessandro Lacava, Federica Abbate e Cripo, che ha anche curato la produzione del brano, “Nuda” evoca un’atmosfera onirica e sensuale tipica della fine estate. In questo periodo dell’anno, la luce si ammorbidisce e si viene trasportati in una sospensione tra malinconia e desiderio.

Il singolo è accompagnato da un videoclip su YouTube, diretto da Attilio Cusani. Il video esplora la sensazione di solitudine e come l’immaginazione possa diventare un rifugio inesauribile e vivace, capace di trasportare chiunque in nuovi mondi.

Gaia, nonostante sia impegnata con le ultime date del suo tour estivo, ha già sorpreso i fan annunciando un grande concerto-evento al Fabrique di Milano, previsto per il 18 aprile 2026. Nonostante “Nuda” sembri già promettere momenti di pura emozione, il presave è disponibile ora per tutti coloro che vogliono assicurarsi di non perdere questo capitolo imperdibile della sua musica.

“Nuda è un brano che parla di vulnerabilità e forza, una danza tra ciò che è reale e ciò che immaginiamo. Spero che chi ascolti possa perdersi nella musica come ho fatto io nel crearla.” ha dichiarato Gaia.

Con la sua musica, Gaia continua a spingersi oltre i confini dell’immaginazione, regalando sempre emozioni nuove e avvolgenti. Con “Nuda”, ci invita ancora una volta in un viaggio sensoriale tra sogni e realtà.