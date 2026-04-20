Genova ospiterà BEST, il nuovo summit internazionale sulla Blue Economy nel 2026

Dal 16 al 19 novembre 2026 Genova diventerà la capitale mondiale della Blue Economy grazie al debutto di BEST - The Blue Economy Summit & Trade Show. Questo nuovo appuntamento biennale rappresenta il più importante evento internazionale dedicato all'economia del mare, portando a Genova il gotha del settore con quattro giorni di conferenze, dibattiti e un'area espositiva di 20.000 metri quadri.



La Blue Economy si conferma pilastro dell'economia italiana e globale: in Italia genera oltre 216 miliardi di euro, pari circa all'11% del PIL nazionale, con un milione di persone impiegate. A livello mondiale, il mare copre il 70% della superficie terrestre, veicola oltre il 90% del commercio e il 99% del traffico globale di dati, sottolineando la sua importanza strategica non solo come infrastruttura economica ma anche per geopolitica, tecnologia e sostenibilità.



L'Italia, grazie alla posizione strategica nel Mediterraneo e agli oltre 8.000 chilometri di coste, si propone come hub logistico e produttivo di primo piano per la Blue Economy. Circa il 60% delle importazioni e il 50% delle esportazioni nazionali viaggiano via mare, testimoniando il ruolo chiave di questo settore per la crescita e la competitività del Paese.



BEST nasce con l'obiettivo di offrire una piattaforma di confronto, innovazione e sviluppo, coinvolgendo esperti, istituzioni, imprese, università, centri di ricerca e startup. Il summit intende interpretare e guidare l'evoluzione del comparto marittimo, portuale, logistico, tecnologico, energetico, turistico e finanziario, affrontando le sfide della sostenibilità e della transizione energetica.



Il percorso di avvicinamento a BEST è stato avviato da Blue Media nel 2025 con il roadshow nazionale "Road to BEST" che attraversa i principali porti e città italiane per rafforzare la rete della Blue Economy italiana e mediterranea. L'iniziativa ha già visto otto tappe realizzate e continuerà a coinvolgere la community nazionale e internazionale nei prossimi anni, partendo quest'anno da Catania.



L'evento di Genova ospiterà un pubblico selezionato e variegato: aziende energetiche e industriali, operatori portuali, compagnie di navigazione, università, poli tecnologici, enti turistici, associazioni di categoria, istituti di formazione, banche, assicurazioni, studi legali e fornitori. La manifestazione prevede summit, incontri istituzionali, expo e momenti di networking pensati per valorizzare la collaborazione tra i principali attori.



Uno dei punti forti sarà il Trade Show & Expo con oltre 250 stand di aziende, organizzazioni e startup che presenteranno le tecnologie e soluzioni più innovative per la filiera marittima, logistica, energetica e ambientale. L'area, di 20.000 metri quadri, sarà animata da workshop, seminari, lounge per incontri riservati e business meeting, puntando a trasformare il networking in partnership concrete.



L'iniziativa si distingue inoltre per il coinvolgimento coordinato delle funzioni Procurement, che vedrà partecipare i buyer dei principali comparti dal design all'hospitality fino al food & beverage, alimentando nuove opportunità commerciali lungo tutta la filiera.



BEST vuole consolidare il ruolo di Genova e dell'Italia come riferimento internazionale della Blue Economy, promuovendo sviluppo sostenibile, innovazione, ricerca e digitalizzazione. L'evento mira a generare nuove collaborazioni, progetti e opportunità di business nel segno della crescita condivisa e responsabile del sistema marittimo globale.