Giancane annuncia nuove date per il suo travolgente “Estate Magggica Tour 2025”

Giancane, il talentuoso artista romano noto per la sua ironia tagliente e il suo approccio dissacrante, ha ufficialmente ampliato il suo “Estate Magggica Tour 2025” con nuove date che promettono di infiammare il panorama musicale italiano. Dopo il successo del singolo “ESTATE MAGGGICA” e la recente collaborazione con i Bull Brigade nel brano “Lividi”, il tour si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’estate.

L’artista, il cui vero nome è Giancarlo Barbati, è pronto a portare la sua inconfondibile cifra stilistica sui palchi delle principali città italiane. «Il tour di Estate Magggica sarà una specie di rito collettivo: balliamo, sì, ma con la consapevolezza che fuori c’è un mondo che esplode. È il bisogno di ridere e pensare mentre tutto trema. Non per fregarsene, ma per restare vivi», ha dichiarato Giancane, sottolineando l’importanza di affrontare il presente attraverso la musica e l’ironia.

L’Estate Magggica Tour 2025, organizzato da Locusta Booking, inizierà il 7 giugno a Rovereto sulla Secchia, per proseguire in molte altre città italiane fino a settembre. Tra le nuove date annunciate, figurano appuntamenti imperdibili come il Festambiente a Rispescia e il Equinozio d’Autunno Festival a Bosco San Giovanni a Piro.

Giancane si distingue nel panorama musicale italiano non solo per il suo sound distintivo, ma anche per il suo impegno nell’autoproduzione e la sua collaborazione di lunga data con Zerocalcare, altro nome di spicco della scena culturale contemporanea. Il recente singolo “ESTATE MAGGGICA”, disponibile su tutte le piattaforme digitali, offre una critica irriverente all’edonismo estivo, descrivendo una “cartolina grottesca” di un’Italia che danza sull’orlo del disastro.

Il tour rappresenta una nuova avventura per Giancane, che con il suo nuovo brano e la collaborazione con i Bull Brigade continua a sfidare le convenzioni con la sua musica sincera e penetrante. L’attesa per vivere dal vivo queste esperienze musicali uniche non potrebbe essere più alta, promettendo un’estate indimenticabile all’insegna di ritmi irresistibili e riflessioni profonde.