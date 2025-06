GIGI D’AGOSTINO, TERRAROSS: “Tarantella Tarantella” segna l’inizio dell’estate

L’estate 2025 si apre con un’esplosione di ritmo e suoni grazie al nuovo singolo “Tarantella Tarantella”, frutto della collaborazione tra il leggendario deejay italiano Gigi D’Agostino e il gruppo indie-folk Terraròss.

Da un lato troviamo il distintivo sound del “Capitano” della musica dance, Gigi D’Agostino, conosciuto in tutto il mondo per i suoi hit imperdibili come “L’amour toujour”, “La passion”, “Bla bla bla” e molti altri. Dall’altro lato, i Terraròss portano il loro tocco unico, reinterpretando e adattando i canti tradizionali pugliesi e creando nuove composizioni secondo quei medesimi canoni.

Il risultato di questa sinergia è un brano dance che unisce universi musicali differenti, eppure intrinsecamente connessi, combinando il sound hypertechno con ritornelli in italiano e testi in inglese.

Il nuovo singolo sarà disponibile dal 20 giugno sul mercato internazionale, pubblicato da Time Records e distribuito da Believe, e nello stesso giorno farà il suo debutto on air in Italia. Gigi D’Agostino, il deejay italiano più amato e noto, continua a infrangere record, essendo l’unico deejay italiano ad aver superato il miliardo di stream con un unico singolo, “In my mind”, su Spotify.

“Tarantella Tarantella” si preannuncia come il mantra dell’estate 2025, pronto ad accompagnare le notti insonni e i giorni infuocati di chi non vede l’ora di scatenarsi sulle piste da ballo.