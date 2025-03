Giuse The Lizia: il ritorno sul palco con il nuovo singolo “404 (una canzone de I Cani)”

Giuse The Lizia è pronto a tornare alla ribalta con il suo nuovo singolo “404 (una canzone de I Cani)”, un brano che porta avanti il racconto iniziato con l’ultimo album “INTERNET”. La canzone, in uscita mercoledì 26 marzo, rappresenta una riflessione sulla difficoltà di comunicare e affrontare le emozioni in un mondo sempre più frammentato e polarizzato.

«Il modo in cui c’hanno cresciuti per vivere non funziona più, ci sono io e ci sei tu dentro questa canzone de I Cani», ha dichiarato Giuse The Lizia, spiegando il significato profondo del suo nuovo singolo.

Il brano narra la storia di Anna e Marco, due vite normali ma diverse, che si incontrano, si intrecciano e finiscono inevitabilmente per separarsi, riflettendo le relazioni spesso incomprensibili e scontrate della generazione attuale. Con questo pezzo, Giuse The Lizia dà voce a un’intera generazione, ispirandosi al progetto musicale de I Cani di Niccolò Contessa.

Non solo nuove melodie, ma anche grandi novità live in arrivo per l’artista siciliano. Dopo aver concluso con successo il “INTERNET CLUB TOUR” con un’entusiasmante data sold-out all’Alcatraz di Milano, Giuse The Lizia si esibirà per la prima volta il 6 maggio all’Estragon di Bologna. Inoltre, è stata confermata la sua partecipazione al Mi Ami Festival il 23 maggio a Milano.

«404 (una canzone de I Cani) è un pezzo che parla di due persone molto diverse che si innamorano. Mi piaceva l’idea di raccontare questa storia di incomunicabilità e di scontro che spesso caratterizza le relazioni tra i miei coetanei soprattutto in un periodo come questo, molto polarizzante e diviso, e di farlo attraverso immagini di questi anni, ispirandomi alla narrazione de I Cani, il mio grande amore dei tempi del liceo che ho sempre ammirato per come raccontavano la loro generazione. Con questo pezzo ho provato a fare lo stesso», ha raccontato Giuse The Lizia.