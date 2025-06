Giuse The Lizia Lancia “Vecchia Scuola” e Torna sui Palchi con “INTERNET EXPLORER”

Giuse The Lizia, promettente artista siciliano, ha appena rilasciato “Vecchia scuola”, ultimo brano che arricchisce la repack del suo album “INTERNET EXPLORER”. Il singolo, disponibile ovunque, è stato realizzato in collaborazione con Golden Years e Fulminacci, ed evidenzia un approccio musicale che spinge l’artista oltre la sua comfort zone.

“Vecchia scuola” l’ho scritta pensando ad un tema molto sentito dalla mia generazione cioè quelle relazioni-non relazioni in cui sei tutto e niente allo stesso tempo. È stato bellissimo lavorare al brano insieme a Golden Years e Fulminacci perché hanno entrambi delle super idee a livello melodico e di arrangiamento e mi hanno fatto andare oltre la mia comfort zone, racconta Giuse The Lizia.

La canzone esplora le complessità delle relazioni moderne, caratterizzate da intimità che rimane in sospeso senza mai evolvere in un vero legame emotivo. Racconta la paura di mostrarsi vulnerabili in un contesto dove troppo spesso, al termine di una relazione, non rimangono che ricordi come un maglione rosso o foto di gatti su un muro.

“INTERNET EXPLORER” include una serie di tracce che catturano i travagli e la bellezza dei vent’anni, un periodo di transizione e incertezze. La tracklist completa è composta da tredici brani, tra cui il virale “404 (una canzone de I Cani)” e collaborazioni con artisti come Mecna e centomilacarie.

In concomitanza con l’uscita del nuovo brano, Giuse The Lizia si prepara a salire sui palchi dei principali festival italiani per tutta l’estate 2025. Tra gli appuntamenti previsti: il MI AMI Festival a Milano, il Campus Festival a Forlì, e altri eventi in città come Roma e Brescia.

Con il suo stile che fonde indie rock e urban, Giuse The Lizia racconta emozioni quotidiane, rendendo universali le storie della sua generazione. L’artista invita i fan a rivivere l’era del 45 giri con l’uscita fisica di “INTERNET EXPLORER”, un omaggio dal gusto rétro in un’epoca sempre più dominata dal digitale.