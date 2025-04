Giuseppe Conte, Padellaro, Cacciari e Rula Jebreal ad ACCORDI & DISACCORDI

Un nuovo appuntamento da non perdere per gli amanti della politica e dell’attualità: sabato 5 aprile alle 21:30 su NOVE torna “ACCORDI&DISACCORDI”, il talk di approfondimento condotto da Luca Sommi. Questa settimana vedremo in studio ospiti di rilievo come il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il giornalista Antonio Padellaro, il filosofo Massimo Cacciari e in collegamento da New York la giornalista Rula Jebreal.

Al centro del dibattito saranno la manifestazione del M5s contro il riarmo in seguito al voto a Strasburgo sul testo difesa e sicurezza dell’Unione, le reazioni europee ai dazi di Donald Trump e lo stallo dei negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Come sempre, il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il giornalista Andrea Scanzi commenteranno i fatti più importanti della settimana.