Giuseppina Torre: musica e resilienza, un tour tra concerti e libri d’autore

La brillante pianista e compositrice siciliana Giuseppina Torre è pronta a incantare il pubblico italiano con il suo tour. Dopo il grande successo ottenuto in Australia a marzo, Torre prosegue il suo viaggio musicale in Italia, portando sul palco le sue emozioni e storie personali, tratte dai suoi due celebri album “THE CHOICE” e “LIFE BOOK”.

Nel contesto de “La Milanesiana”, la kermesse culturale ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, il 26 giugno alle ore 18.00, la Centrale dell’Acqua MM di Milano ospiterà un concerto davvero speciale.

In contemporanea alla tourné, Torre presenta il suo primo libro “Un PIANO per RINASCERE. La mia storia dal vivo”, edito da Solferino e scritto in collaborazione con la giornalista Barbara Visentin. Questo libro non è solo la narrazione di un percorso artistico ma anche un coraggioso viaggio nel profondo dolore dell’autrice, che ha saputo rinascere e ricostruire la propria vita dopo aver vissuto relazioni segnate da violenze psicologiche e fisiche.

“La sua testimonianza, sincera e intensa, è un messaggio di speranza per tutte le donne che vivono situazioni simili: un invito a non restare in silenzio, a denunciare e a credere nella possibilità di rinascere.”

Ecco gli appuntamenti principali del tour:

– 11 giugno: Mondadori, Nola (Napoli), presentazione del libro con la giornalista Autilia Napolitano.

– 13 giugno: Piazza Poste, Ragusa, durante il festival “A Tutto Volume – Libri in Festa a Ragusa”, serata condotta dalla giornalista Giada Giaquinta.

– 14 giugno: Mondadori, Vittoria (Ragusa), presentazione del libro.

– 19 giugno: Sala Athenaeum, Barletta, concerto e presentazione del libro, moderato da Tommy Capasso, in collaborazione con FIDAPA Barletta.

– 21 giugno: Teatro Tommaso Salvini di Pieve di Teco (Imperia), concerto e presentazione del libro in occasione della Festa della Musica.

Il suo ultimo lavoro discografico, “THE CHOICE”, è pubblicato da Sony Music Italia. Composto da 10 brani inediti, l’album invita a esplorare una vulnerabilità autentica attraverso un viaggio interiore, rompendo le barriere dell’autoconservazione. Tra i brani spicca “Rebel Soul”, il cui video è disponibile sul canale YouTube di Giuseppina.

Giuseppina Torre ha già affascinato platee internazionali e, nonostante le sue origini umili a Vittoria, Sicilia, ha raggiunto le vette del successo, con numerosi riconoscimenti negli Stati Uniti. La sua carriera vanta esibizioni di prestigio, inclusi momenti indimenticabili come l’apertura del concerto de Il Volo all’Arena di Verona nel 2019 e la performance per Papa Francesco nel 2014.

Il suo viaggio artistico e personale continua, cullando il pubblico italiano tra le note di un pianoforte che racconta storie di dolore e rinascita.