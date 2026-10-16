GWM debutta al Service Day di Verona: focus su ricambi, formazione e assistenza clienti

GWM partecipa per la prima volta al Service Day di Verona, l'evento di riferimento per il post vendita automotive, presentando una strategia completamente rinnovata per l'assistenza in Italia. L'organizzazione, che ha visto il raddoppio dell'organico in soli tre mesi, si sviluppa in tre aree principali: ricambi, supporto tecnico e assistenza al cliente.

La logistica dei ricambi è affidata al gruppo Arcese, che gestisce il magazzino di Tortona (Alessandria) su una superficie iniziale di 500 metri quadrati, destinata a triplicarsi entro la fine del 2027. GWM garantisce consegne in 24 ore in tutta Italia e in 48 ore nelle isole, cercando di evadere entro il primo ordine il 95% delle richieste di ricambi ad alta e media rotazione. Sono già arrivati venti container di parti di manutenzione e carrozzeria per i modelli ORA 5 e H7, mentre il prossimo carico sarà dedicato al Tank 300.

La formazione dei tecnici della rete è curata da Antares Corporation, con corsi specifici organizzati due settimane prima dell'arrivo di ogni nuovo modello, così da garantire un servizio qualificato presso tutte le officine. In aggiunta, le officine dispongono di un portale online (EPTICS) che offre accesso a manuali tecnici, garanzie e catalogo ricambi, oltre a una hot line e al supporto diretto di specialisti detti flying doctors.

Per la clientela, GWM offre una garanzia di 7 anni o 150.000 km, che comprende i primi 2 anni a chilometraggio illimitato e 5 anni aggiuntivi. Le versioni ibride ed elettriche godono di una garanzia sulla batteria di otto anni o 160.000 km. L'assistenza stradale è attiva 24 ore su 24 grazie alla partnership con ACI Global per tutta la durata della garanzia, mentre il centro relazioni clienti europeo mette a disposizione operatori dedicati al mercato italiano su telefono, email e social network.

La presenza di GWM a Verona rappresenta la seconda tappa di una serie di incontri con il settore automotive italiano. Dopo la partecipazione a Ecoeuro all'8 ottobre presso la CUOA Business School, la prossima fermata sarà l'Aftermarket Campus di Milano il 21 e 22 ottobre. L'obiettivo di GWM è espandere la propria gamma dagli attuali ORA 5, H7 e TANK 300 a sei modelli entro dicembre, rafforzando così la rete post vendita e la fiducia di clienti e operatori.