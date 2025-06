HBO Max: ecco le prime immagini di “PORTOBELLO” nel giorno dell’anniversario dell’arresto di Enzo Tortora

Nel giorno che segna l’anniversario dell’arresto di Enzo Tortora, il 17 giugno, vengono rilasciate le prime immagini di “Portobello”, la serie televisiva di Marco Bellocchio dedicata a questo capitolo della storia italiana. Il 17 giugno 1983 Enzo Tortora veniva arrestato, un evento che ha segnato profondamente la sua vita e il panorama mediatico del paese.

“Portobello”, in arrivo su HBO Max nel 2026, vede Fabrizio Gifuni nel ruolo del protagonista, Enzo Tortora. L’attore appare in una scena drammatica in manette davanti a una caserma dei carabinieri romana, un’immagine che riporta alla mente gli eventi che hanno portato alla sua incarcerazione. Tortora fu accusato ingiustamente di essere coinvolto in un traffico di droga gestito dalla camorra napoletana, accusa dalla quale fu completamente assolto solo dopo anni di sofferenze giudiziarie.

La serie rappresenta la prima produzione originale italiana annunciata da Warner Bros. Discovery per la piattaforma HBO Max. Prodotta da Our Films e Kavac Film, in collaborazione con ARTE France e The Apartment Pictures, riflette il potente approccio artistico e narrativo di Marco Bellocchio. La produzione vede la partecipazione di un cast eccezionale, tra cui Lino Musella, Romana Maggiora Vergano, Barbora Bobulova, Carlotta Gamba, Alessandro Preziosi, Fausto Russo Alesi e Salvatore D’Onofrio. Tra gli sceneggiatori figurano Marco Bellocchio, Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore.

Dietro le quinte, il talento di Francesco Di Giacomo alla fotografia, Andrea Castorina alla scenografia, Daria Calvelli ai costumi, Francesca Calvelli al montaggio e le musiche di Teho Teardo contribuiranno a creare un autentico ritratto dell’epoca.

La serie è realizzata da due importanti società italiane di produzione cinematografica, Our Films e Kavac Film. Our Films, con sede a Roma, ha nel suo portfolio collaborazioni internazionali di spicco come “The Young Pope” e “The New Pope”. Kavac Film, guidata da Simone Gattoni, è nota per produzioni di successo come “Il Traditore” e “Marx può aspettare”.