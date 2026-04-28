Honda VISION 110 2026: evoluzione smart per la mobilità urbana

Sin dal suo debutto nel 2011, il compatto scooter di Honda ha saputo conquistare il pubblico europeo grazie a affidabilità, qualità costruttiva e un eccellente rapporto qualità/prezzo, elementi che nel corso degli anni hanno permesso al Vision 110 di superare le 110.000 unità vendute. Un risultato significativo che conferma il successo di un modello diventato punto di riferimento soprattutto in mercati chiave come Spagna, Regno Unito e Italia.

Alla base di questo successo c’è una filosofia progettuale semplice ma efficace: offrire uno scooter pratico, economico e perfetto per la mobilità urbana, senza rinunciare a uno stile moderno. Il design, infatti, si distingue per linee filanti ed eleganti che richiamano la famiglia SH, mantenendo un’identità visiva coerente con i modelli più iconici della casa giapponese.

Per il model year 2026, il Vision 110 si aggiorna principalmente sul piano estetico con quattro colorazioni, di cui tre nuove o aggiornate, pensate per mantenere il modello al passo con i gusti contemporanei. Tra queste spicca la nuova Mat Mine Brown Metallic, affiancata dalle rivisitazioni delle tonalità Pearl Snowflake White e Candy Luster Red, mentre resta confermata la classica Mat Galaxy Black Metallic.

Oltre allo stile, resta invariata quella che è da sempre la sua carta vincente: la massima praticità nell’utilizzo quotidiano. Il Vision 110 continua infatti a offrire una pedana piatta comoda e funzionale, un vano sottosella da 17,7 litri ideale per l’uso cittadino e una dotazione completa che include Smart Key e presa USB-C, elementi ormai indispensabili per la mobilità moderna.

Sotto il profilo tecnico, lo scooter mantiene la sua affidabilità con il collaudato motore monocilindrico eSP da 109 cc, raffreddato ad aria e dotato di iniezione elettronica. Una soluzione efficiente e progettata per garantire consumi contenuti e prestazioni adeguate al contesto urbano, pienamente conforme alla normativa Euro5+.

Con questo aggiornamento, il Honda Vision 110 2026 si conferma una scelta intelligente per chi cerca uno scooter compatto, economico e affidabile, capace di unire stile, funzionalità e tecnologia in un pacchetto perfetto per la città.