Huawei Mate X7: il nuovo capolavoro pieghevole unisce potenza e resistenza

Huawei inaugura il 2026 con il lancio ufficiale del suo nuovo smartphone pieghevole top di gamma, HUAWEI Mate X7, presentato a Dubai durante l’evento dedicato ai flagship del marchio. Il dispositivo si propone di ridefinire il concetto di pieghevole, coniugando prestazioni elevate, qualità fotografica professionale e una robustezza mai vista prima in questa categoria.

Due anime in un unico dispositivo: eleganza e potenza. HUAWEI Mate X7 nasce dalla filosofia aziendale di spingersi oltre ogni limite, portando la tecnologia dei pieghevoli verso un nuovo standard. Il design è al tempo stesso sottile e resistente grazie all’impiego di materiali innovativi, come il vetro Kunlun Crystal Armour e una cerniera di precisione in acciaio ad altissima resistenza. Queste soluzioni garantiscono un’elevata durabilità e protezione contro urti, graffi e piegature, assicurando un’estetica raffinata e moderna.

La struttura interna è rinforzata da una composizione Ultra-Tough a tre strati, mentre una cornice in alluminio aeronautico e la cover posteriore ultraresistente completano una protezione a 360 gradi. Il dispositivo vanta inoltre certificazioni IP58 e IP59 per la resistenza ad acqua e polvere, un traguardo raro per un foldable.

Sul fronte fotografico, il Mate X7 si distingue per un comparto degno dei migliori smartphone tradizionali. La fotocamera True-to-Colour garantisce una resa cromatica superiore del 43% e una capacità di acquisizione della luce aumentata del 96%, con prestazioni eccellenti anche in condizioni di illuminazione difficile. A questa si affianca la fotocamera Ultra Lighting HDR, dotata di un sistema ottico a quattro elementi e lente in vetro da 0,4 mm, capace di offrire immagini nitide e bilanciate in ogni contesto.

Per chi ama i dettagli, la fotocamera teleobiettivo da 50 MP con sistema periscopico e zoom ottico 3.5x permette di catturare soggetti lontani senza perdere qualità, offrendo anche capacità macro sorprendenti. Nei video, la tecnologia Ultra HDR Video consente di registrare in 4K con una gamma dinamica di 17,5 EV, per immagini ricche di colore e dettagli anche in situazioni di forte contrasto.

Sotto la scocca, HUAWEI Mate X7 è equipaggiato con una batteria da 5.300 mAh con anodo in silicio-carbonio e supporto alla ricarica SuperCharge da 66W via cavo e 50W wireless. L’insieme garantisce un’autonomia prolungata e tempi di ricarica ridotti, pensati per accompagnare anche le giornate più intense. Il sistema di dissipazione SuperCool con camera di vapore da 3.550 mm² e materiali in grafene mantiene il dispositivo sempre efficiente, anche nelle sessioni di gioco o multitasking più impegnative.

Dal punto di vista estetico, il nuovo pieghevole propone un design iconico e raffinato, con il modulo fotocamera “Time-Space Gate” e superfici curve tridimensionali che riflettono la luce con eleganza. È disponibile in due varianti: Nebula Red e nero, entrambe realizzate con finitura in pelle vegana per un tocco di stile distintivo.

A completare l’offerta, Huawei include il servizio Huawei Care – Protezione Schermo gratuita per 12 mesi, che offre una sostituzione del display in caso di danno accidentale.

Il nuovo HUAWEI Mate X7 è disponibile dal 22 gennaio al prezzo di 2.099 euro. Fino al 25 febbraio è attiva una promozione di lancio con 200 euro di sconto e, per chi acquista tramite Huawei Store, l’omaggio di uno smartwatch HUAWEI Watch Fit 4 Pro.

Con questa nuova generazione di pieghevole, Huawei conferma la propria leadership nel settore, offrendo uno smartphone che combina al meglio innovazione, affidabilità e estetica — un dispositivo pensato per chi pretende il massimo, senza compromessi.