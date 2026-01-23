Connect with us

Hi, what are you looking for?

Tecnologia

Huawei Mate X7: il nuovo capolavoro pieghevole unisce potenza e resistenza

Published

Huawei inaugura il 2026 con il lancio ufficiale del suo nuovo smartphone pieghevole top di gamma, HUAWEI Mate X7, presentato a Dubai durante l’evento dedicato ai flagship del marchio. Il dispositivo si propone di ridefinire il concetto di pieghevole, coniugando prestazioni elevate, qualità fotografica professionale e una robustezza mai vista prima in questa categoria.

Due anime in un unico dispositivo: eleganza e potenza. HUAWEI Mate X7 nasce dalla filosofia aziendale di spingersi oltre ogni limite, portando la tecnologia dei pieghevoli verso un nuovo standard. Il design è al tempo stesso sottile e resistente grazie all’impiego di materiali innovativi, come il vetro Kunlun Crystal Armour e una cerniera di precisione in acciaio ad altissima resistenza. Queste soluzioni garantiscono un’elevata durabilità e protezione contro urti, graffi e piegature, assicurando un’estetica raffinata e moderna.

La struttura interna è rinforzata da una composizione Ultra-Tough a tre strati, mentre una cornice in alluminio aeronautico e la cover posteriore ultraresistente completano una protezione a 360 gradi. Il dispositivo vanta inoltre certificazioni IP58 e IP59 per la resistenza ad acqua e polvere, un traguardo raro per un foldable.

Sul fronte fotografico, il Mate X7 si distingue per un comparto degno dei migliori smartphone tradizionali. La fotocamera True-to-Colour garantisce una resa cromatica superiore del 43% e una capacità di acquisizione della luce aumentata del 96%, con prestazioni eccellenti anche in condizioni di illuminazione difficile. A questa si affianca la fotocamera Ultra Lighting HDR, dotata di un sistema ottico a quattro elementi e lente in vetro da 0,4 mm, capace di offrire immagini nitide e bilanciate in ogni contesto.

Per chi ama i dettagli, la fotocamera teleobiettivo da 50 MP con sistema periscopico e zoom ottico 3.5x permette di catturare soggetti lontani senza perdere qualità, offrendo anche capacità macro sorprendenti. Nei video, la tecnologia Ultra HDR Video consente di registrare in 4K con una gamma dinamica di 17,5 EV, per immagini ricche di colore e dettagli anche in situazioni di forte contrasto.

Sotto la scocca, HUAWEI Mate X7 è equipaggiato con una batteria da 5.300 mAh con anodo in silicio-carbonio e supporto alla ricarica SuperCharge da 66W via cavo e 50W wireless. L’insieme garantisce un’autonomia prolungata e tempi di ricarica ridotti, pensati per accompagnare anche le giornate più intense. Il sistema di dissipazione SuperCool con camera di vapore da 3.550 mm² e materiali in grafene mantiene il dispositivo sempre efficiente, anche nelle sessioni di gioco o multitasking più impegnative.

Dal punto di vista estetico, il nuovo pieghevole propone un design iconico e raffinato, con il modulo fotocamera “Time-Space Gate” e superfici curve tridimensionali che riflettono la luce con eleganza. È disponibile in due varianti: Nebula Red e nero, entrambe realizzate con finitura in pelle vegana per un tocco di stile distintivo.

A completare l’offerta, Huawei include il servizio Huawei Care – Protezione Schermo gratuita per 12 mesi, che offre una sostituzione del display in caso di danno accidentale.

Il nuovo HUAWEI Mate X7 è disponibile dal 22 gennaio al prezzo di 2.099 euro. Fino al 25 febbraio è attiva una promozione di lancio con 200 euro di sconto e, per chi acquista tramite Huawei Store, l’omaggio di uno smartwatch HUAWEI Watch Fit 4 Pro.

Con questa nuova generazione di pieghevole, Huawei conferma la propria leadership nel settore, offrendo uno smartphone che combina al meglio innovazione, affidabilità e estetica — un dispositivo pensato per chi pretende il massimo, senza compromessi.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Spettacolo

GEOLIER: annuncia “PHANTOM” feat. 50 CENT

Società

“Quarto Grado” torna in prima serata: nuove rivelazioni sul caso Garlasco e la scomparsa di Federica Torzullo

Spettacolo

MasterChef Italia accende il 2026 all’insegna della sostenibilità: arrivano le Green Mystery Box

Test

Jeep Wrangler Rubicon: la nostra prova su strada

Motori

Lancia celebra il passaggio della Fiamma Olimpica nello Stabilimento di Melfi

Tecnologia

TCL porta al CES 2026 l’AI al centro della casa: dai nuovi TV SQD‑Mini LED al robot Ai Me

Spettacolo

Tiromancino tornano con “Quando meno me lo aspetto”: nuovo album e tour teatrale

Motori

BYD lancia l’“Operazione Purification”: fino a 10.000 euro di bonus per chi rottama l’auto con cinghia a bagno d’olio

Motori

XPENG G9 MY26: nuovo record europeo di ricarica a 453 kW

Tecnologia

LG svela UltraGear evo: la nuova frontiera dei monitor gaming ad alta risoluzione

Tecnologia

Samsung anticipa il futuro: nuova gamma audio e Google Foto sui TV AI per il 2026

Spettacolo

Clementino conquista Napoli: il “Grande Anima Live Tour 2025” si chiude in trionfo

Tecnologia

LG Gallery TV porta l’arte in salotto: debutto ufficiale al CES 2026

Tecnologia

Twinkly: la luce che interpreta lo stile e il mood della casa

Spettacolo

Ultimo torna con “Acquario”: il nuovo singolo fuori il 9 gennaio

Spettacolo

Affari d’Occasione: il mercato dell’usato che diventa spettacolo su DMAX

Turismo

San Valentino 2026 tra le colline del Monferrato: al Relais Almaranto un weekend di degustazioni, fine dining e ospitalità di charme

Spettacolo

Kid Yugi e ANNA insieme nel nuovo singolo “Push It”: anticipazione dell’album “Anche gli eroi muoiono”

Moda

Where the Ocean Meets the City: la nuova capsule di North Sails e Voile Blanche unisce mare e metropoli

Giochi

ACE COMBAT 7 supera i 7 milioni di copie vendute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolodute: la saga raggiunge quota 21 milioni e annuncia il nuovo capitolo

Tecnologia

Huawei Mate X7: il nuovo capolavoro pieghevole unisce potenza e resistenza

Spettacolo

OTTOBRE: torna con “ragni”, il suo nuovo singolo, fuori oggi ovunque

Spettacolo

Kid Gamma racconta la “Dannata Gioventù”: un inno sincero alle fragilità di una generazione

Motori

Mazda lancia i Winter Sales: vantaggi extra fino a 750 euro su CX-30, Mazda3 e MX-5

Giochi

La nuova TOYOTA GAZOO Racing GR GT3 protagonista sulla copertina di Forza Horizon 6

Motori

Leapmotor amplia la gamma del SUV C10 con le nuove versioni Long Range e AWD

Motori

MINI e Paul Smith firmano una nuova icona di stile: arriva la MINI Paul Smith Edition

Spettacolo

PETIT: torna ad emozionarci con il suo nuovo singolo “PERDONAMI”

Motori

Lepas LEX: la nuova piattaforma che ridefinisce la mobilità intelligente

Spettacolo

Apple: sei nomination agli Oscar 2025 con “F1: il film”, “Come See Me in the Good Light” e “The Lost Bus”

Motori

Michelin Italiana celebra 120 anni e inaugura la linea di produzione robotizzata piu’ avanzata d’Europa

Spettacolo

SANTOIANNI: torna con “SUONATUTTOMALE”, il suo nuovo album, fuori oggi ovunque

Spettacolo

RVSSIAN: fuori oggi “CHIEF KEEF” con SFERA EBBASTA e SKILLIBENG

Spettacolo

Toyota sponsor ufficiale del tour europeo dei December 10 per il lancio della nuova Aygo X Hybrid

Motori

Honda rinnova le sue icone: Monkey 125, Dax ST125 e Super Cub C125 arrivano nelle versioni 2026

Spettacolo

MIKA torna con “Hyperlove”: un viaggio emotivo tra vulnerabilità, energia e libertà

Motori

BMW Motorrad al Motor Bike Expo Verona 2026: innovazione e passione su due ruote

Motori

Renault Captur si rinnova con il nuovo motore ECO-G 120 CV: più autonomia ed efficienza

Motori

Yamaha protagonista al Motor Bike Expo Verona 2026

Società

Stellantis Philanthropy rinnova il suo impegno globale per l’educazione
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Tecnologia

HUAWEI FreeClip 2: comfort e stile per una nuova esperienza di ascolto open-ear

Huawei presenta le sue nuove cuffie true wireless, le HUAWEI FreeClip 2, pensate per unire il massimo del comfort all’eccellenza tecnologica. Il nuovo modello...

2 giorni ago

Tecnologia

Jabra lancia la serie Evolve3: le prime cuffie “cross-over” per lavoro e tempo libero

Jabra, leader nelle soluzioni audio e video professionali, ha annunciato l’arrivo della nuova serie Evolve3, la terza generazione della sua linea di cuffie che...

2 giorni ago

Motori

Hyundai Motor Group accelera sui servizi energetici per veicoli elettrici: al via V2G e V2H a livello globale

Hyundai Motor Group annuncia una nuova fase della sua strategia globale per la mobilità sostenibile, introducendo e ampliando su scala internazionale le tecnologie Vehicle-to-Everything...

4 giorni ago

Tecnologia

Samsung trasforma il Blue Monday in un’esperienza di luce e colore

Il cosiddetto Blue Monday, noto come “il giorno più triste dell’anno”, si arricchisce di nuovi significati grazie a un’iniziativa firmata Samsung che invita a...

5 giorni ago