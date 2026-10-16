Hyundai IONIQ 3 tra le sette finaliste del Premio Auto Europa 2027

Hyundai IONIQ 3 conquista un posto tra le sette finaliste del prestigioso Premio Auto Europa 2027, un riconoscimento annuale dedicato alle vetture più rilevanti nel panorama automobilistico europeo. Il modello, selezionato tra numerosi concorrenti da giornalisti specializzati e opinion leader, rappresenta uno dei nuovi punti di riferimento della mobilità elettrica compatta.



Sviluppata in Europa e prodotta nello stabilimento Hyundai Motor Türkiye di İzmit, IONIQ 3 è una hatchback 100% elettrica che arricchisce il segmento B portando la filosofia innovativa della gamma IONIQ in una nuova dimensione. Il modello unisce efficienza, spazio a bordo, tecnologia intuitiva e ampie possibilità di personalizzazione, con una proposta particolarmente attenta alle esigenze dei clienti europei.



L'abitacolo sorprende per spaziosità e qualità, caratteristiche solitamente associate a vetture di segmento superiore. Il passo di 2.680 mm e il pavimento piatto valorizzano lo spazio interno, offrendo un comfort elevato anche grazie all'elevata silenziosità di marcia. Il bagagliaio, con 441 litri di capacità, testimonia la versatilità pensata per la vita quotidiana.



La Hyundai IONIQ 3 porta al debutto europeo il sistema di infotainment PLEOS Connect, basato su Android Automotive OS, con display fino a 14,6 pollici, aggiornamenti OTA e Gleo AI, che trasforma la tecnologia di bordo in un vero compagno di viaggio personalizzato e intuitivo.



Per quanto riguarda l'autonomia, la versione con batteria da 61 kWh raggiunge i 497 km (WLTP), mentre la variante da 42,2 kWh offre fino a 344 km. La ricarica rapida permette di passare dal 10 all'80% in circa 30 minuti e la tecnologia Vehicle-to-Load consente di usare la batteria per alimentare dispositivi esterni, ampliando la flessibilità d'uso.



Grazie anche a una produzione radicata nel territorio e alla presenza di una solida rete di concessionarie, la casa coreana rafforza ulteriormente il proprio ruolo nel promuovere la mobilità elettrica e sostenibile.



Hyundai è presente con 10 stabilimenti produttivi nel mondo e una fitta rete in Europa, tra repubblica Ceca e Turchia, generando oltre 155 mila posti di lavoro diretti e nell'indotto. Il marchio, che si posiziona al 30° posto nella classifica Interbrand "Best Global Brands 2025", continua a credere in soluzioni smart per la mobilità, offrendo tutti i principali tipi di alimentazione elettrificata e in Italia mette a disposizione ben 130 punti vendita, tutte coperte dalla garanzia "5 anni a Km illimitati".



Con queste caratteristiche, la Hyundai IONIQ 3 si conferma come protagonista assoluta tra le vetture che stanno trasformando la mobilità europea e si pone come una delle candidate più interessanti del Premio Auto Europa 2027.