Spettacolo

I-DAYS MILANO 2026: SYSTEM OF A DOWN sono i primi headliner annunciati

Published

L’edizione 2026 dell’I-DAYS MILANO promette di essere memorabile con l’annuncio dei primi artisti che saliranno sul palco. Il 6 luglio 2026, l’Ippodromo Snai La Maura ospiterà i SYSTEM OF A DOWN come headliner, accompagnati dagli ospiti speciali QUEENS OF THE STONE AGE e dalla band di apertura ACID BATH.

Dopo un tour di successo con sei concerti negli stadi del Nord America e una trionfale tourné sold out in America Latina, i SYSTEM OF A DOWN sono pronti a tornare in Europa. Con 45 milioni di dischi venduti, un GRAMMY Award e concerti da headliner in tutto il mondo, i membri della band – Daron Malakian, Serj Tankian, Shavo Odadjian e John Dolmayan – sono considerati tra le più influenti nel panorama rock moderno.

A supportare questa incredibile lineup saranno i QUEENS OF THE STONE AGE, che tornano a I-DAYS dopo il loro memorabile show del 2024. Led dalla carismatica guida di Joshua Homme, il gruppo californiano continua a stupire con il loro stile unico e un repertorio che include successi come “No One Knows” e “My God is the Sun”. La formazione attuale conta, oltre a Homme, Troy Van Leeuwen, Michael Shuman, Dean Fertita e Jon Theodore.

Gli ACID BATH, noti per il loro culto leggendario, tornano ad esibirsi in Italia dopo quasi tre decenni di assenza dalle scene. La loro reunion si aggiunge al prestigio di questo evento, garantendo un’esperienza che catturerà l’attenzione di vecchi e nuovi fan.

 

 

I-DAYS MILANO 2026: SYSTEM OF A DOWN sono i primi headliner annunciati

