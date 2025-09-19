I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

In occasione del 50° anniversario del loro celebre album A Night At The Opera e del leggendario singolo Bohemian Rhapsody, i Queen sorprendono i fan con la ripubblicazione di edizioni celebrative. Pubblicato originariamente nel novembre del 1975, l’album che ha definito la carriera dei Queen viene ora presentato in numerose versioni su vinile colorato e musicassetta, tutte disponibili in edizioni limitate.

A Night At The Opera, considerato il più grande traguardo artistico della band fino a quel momento, aveva raggiunto la vetta delle classifiche in cinque paesi, tra cui il Regno Unito. L’album sarà disponibile in preorder da oggi sullo shop online di Universal Music Italia, con una data di uscita fissata per il 17 ottobre.

Bohemian Rhapsody, il singolo iconico che trascorse ben nove settimane al numero 1 nella classifica dei singoli nel Regno Unito, sarà disponibile in diversi formati: vinile colorato 7’’, vinile colorato 12″, picture disc 12″ e una speciale musicassetta colorata. Anche queste edizioni sono già preordinabili e saranno disponibili dal 31 ottobre.

“A Night At The Opera è stato un album estremamente importante per noi,” dichiara il chitarrista dei Queen Sir Brian May. “Ci ha aperto al mondo.”* Aggiunge il batterista Roger Taylor, *“Eravamo al culmine. Sembrava che non ci fosse nulla che non potessimo fare, e si vede in quell’album.”

Questo album, cruciale per la carriera dei Queen, contiene un vero e proprio universo musicale nei suoi 12 brani, che spaziano dall’hard rock glam della traccia di apertura Death On Two Legs al ruggente inno I’m In Love With My Car, fino alla struggente Love Of My Life. La canzone più rappresentativa di questo ambizioso progetto è senza dubbio *Bohemian Rhapsody*, una fusione sorprendente di ballata esistenziale, potenza hard rock e grandezza operistica.

Alla sua uscita, A Night At The Opera conquistò il primo posto nelle classifiche del Regno Unito e vendette oltre tre milioni di copie negli Stati Uniti, diventando un album di platino triplo. Dopo la morte di Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody tornò al primo posto in UK, entrando anche nella Grammy Hall Of Fame nel 2004 e selezionato dalla National Recording Registry nel 2022.

Sir Brian May riflette sul successo di quel periodo: “È stato davvero uno spartiacque per noi. Grazie in gran parte a Bohemian Rhapsody, la gente sapeva chi fossimo, non solo nel Regno Unito, ma in America, in Australia, ovunque.” Conclude Roger Taylor, “È un album così eclettico. È decisamente incredibile.”

Le nuove edizioni di A Night At The Opera e Bohemian Rhapsody celebrano non solo la storia della band, ma consolidano anche l’eredità musicale dei Queen, in grado di affascinare vecchie e nuove generazioni di fan.