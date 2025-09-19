Connect with us

Hi, what are you looking for?

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Published

 

In occasione del 50° anniversario del loro celebre album A Night At The Opera e del leggendario singolo Bohemian Rhapsody, i Queen sorprendono i fan con la ripubblicazione di edizioni celebrative. Pubblicato originariamente nel novembre del 1975, l’album che ha definito la carriera dei Queen viene ora presentato in numerose versioni su vinile colorato e musicassetta, tutte disponibili in edizioni limitate.

A Night At The Opera, considerato il più grande traguardo artistico della band fino a quel momento, aveva raggiunto la vetta delle classifiche in cinque paesi, tra cui il Regno Unito. L’album sarà disponibile in preorder da oggi sullo shop online di Universal Music Italia, con una data di uscita fissata per il 17 ottobre.

Bohemian Rhapsody, il singolo iconico che trascorse ben nove settimane al numero 1 nella classifica dei singoli nel Regno Unito, sarà disponibile in diversi formati: vinile colorato 7’’, vinile colorato 12″, picture disc 12″ e una speciale musicassetta colorata. Anche queste edizioni sono già preordinabili e saranno disponibili dal 31 ottobre.

“A Night At The Opera è stato un album estremamente importante per noi,” dichiara il chitarrista dei Queen Sir Brian May. “Ci ha aperto al mondo.”* Aggiunge il batterista Roger Taylor, *“Eravamo al culmine. Sembrava che non ci fosse nulla che non potessimo fare, e si vede in quell’album.”

Questo album, cruciale per la carriera dei Queen, contiene un vero e proprio universo musicale nei suoi 12 brani, che spaziano dall’hard rock glam della traccia di apertura Death On Two Legs al ruggente inno I’m In Love With My Car, fino alla struggente Love Of My Life. La canzone più rappresentativa di questo ambizioso progetto è senza dubbio *Bohemian Rhapsody*, una fusione sorprendente di ballata esistenziale, potenza hard rock e grandezza operistica.

Alla sua uscita, A Night At The Opera conquistò il primo posto nelle classifiche del Regno Unito e vendette oltre tre milioni di copie negli Stati Uniti, diventando un album di platino triplo. Dopo la morte di Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody tornò al primo posto in UK, entrando anche nella Grammy Hall Of Fame nel 2004 e selezionato dalla National Recording Registry nel 2022.

Sir Brian May riflette sul successo di quel periodo: “È stato davvero uno spartiacque per noi. Grazie in gran parte a Bohemian Rhapsody, la gente sapeva chi fossimo, non solo nel Regno Unito, ma in America, in Australia, ovunque.” Conclude Roger Taylor, “È un album così eclettico. È decisamente incredibile.”

Le nuove edizioni di A Night At The Opera e Bohemian Rhapsody celebrano non solo la storia della band, ma consolidano anche l’eredità musicale dei Queen, in grado di affascinare vecchie e nuove generazioni di fan.

In this article:, ,
Click to comment

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Focus

UNICA di OKBABY: la vasca evolutiva che cresce con il bambino

Motori

Nuova Audi Q3 Sportback: evoluzione sportiva

Spettacolo

Francesco Gabbani: nuovo giudice di X Factor 2025, tra musica e amicizia con Ornella Vanoni

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: si è chiusa con oltre 250 mila spettatori la concert series più famosa d’Italia

Motori

Hyundai svela il Concept THREE: il futuro delle EV compatte all’IAA Mobility 2025

Motori

Audi Concept C: la nuova filosofia di design dei Quattro Anelli

Spettacolo

Da oggi è disponibile il nuovo brano live degli OASIS “Wonderwall (Live from Dublin, 16 August ‘25)”

Motori

Mercedes-AMG e Michelin: record mondiale a Nardò con il CONCEPT AMG GT XX e i nuovi MICHELIN Pilot Sport 5 energy

Società

Irpinia Mood Food Festival 2025: ad Avellino il cibo diventa “sovrano”

Motori

Lexus affascina la Mostra del Cinema di Venezia con un red carpet elettrizzato

Spettacolo

Il Boss del Paranormal: Daniele Bossari riapre le porte dell’inspiegabile su DMAX

Spettacolo

Il nuovo album “Dopamina” di Sick Luke Uscirà il 5 Settembre: svelati i nomi dei 18 artisti coinvolti

Società

Irpinia Mood 2025: la nona edizione si chiude con numeri in crescita

Motori

BYD svela la nuova SEAL 6 DM-i TOURING all’IAA Mobility 2025 di Monaco

Moda

“We are Ready”: Foot Locker sostiene la Next Gen creativa nel ritorno tra i banchi di scuola

Motori

Aston Martin e Pirelli: il futuro della guida passa dal Cyber Tyre

Spettacolo

Paul Kalkbrenner e Stromae: una nuova collaborazione fenomenale con “Que Ce Soit Clair”

Motori

Driver supera quota 500 centri in Italia: il network Pirelli cresce con digitalizzazione e innovazione

Società

Ritorna “Quarto Grado”: nuova stagione con focus su casi misteriosi

Spettacolo

I-DAYS MILANO COCA-COLA 2025: domani si chiude con POST MALONE

Spettacolo

LEWIS CAPALDI è pronto ad emozionare con il nuovo singolo “SOMETHING IN THE HEAVENS”

Motori

Jaecoo 5 SHS-H: ecco il nuovo SUV compatto full hybrid

Motori

Alfa Romeo Junior MY26 è ora ordinabile con una gamma ridisegnata

Spettacolo

LOLA YOUNG: la nuova star della musica inglese pubblica il nuovo album “I’M ONLY F**KING MYSELF”

Motori

Mazda protagonista al Salone dell’Auto di Torino: debutta la Nuova Mazda6e elettrica

Spettacolo

“In viaggio con Eugene Levy”: Apple TV+ lancia la terza stagione

Motori

CUPRA rafforza il proprio impegno per la mobilità elettrica con Born e Tavascan

Motori

Nissan annuncia cambi al vertice per accelerare la trasformazione nella regione AMIEO

Giochi

TOWA AND THE GUARDIANS OF THE SACRED TREE: inizia un nuovo viaggio epico 

Focus

Omoda 5 SHS-H: debutto a Milano per il nuovo SUV full hybrid di OMODA & JAECOO

Spettacolo

Da adesso in digitale “IN UN MONDO DI STRONZI”, il nuovo brano di FABRIZIO MORO

Spettacolo

I Queen celebrano il 50° anniversario di “A Night At The Opera” con edizioni speciali

Tecnologia

Mercedes-Benz: al via la costruzione di un parco eolico da 140 MW presso la pista di Papenburg

Società

Presentato a Roma “VAI ITALIA”, l’inno di MOGOL e AL BANO

Motori

Quattro milioni di SUV prodotti e sette modelli: la più ampia gamma a ruote alte di sempre per Skoda

Motori

FIAT presenta la nuova 500 Hybrid Torino: un omaggio alla sua città natale

Spettacolo

IRON MAIDEN: Il 17 giugno 2026 a Milano la tappa italiana del RUN FOR YOUR LIVES TOUR

Giochi

Turtle Beach lancia nuove periferiche gaming: la tastiera Vulcan II TKL e il mouse Burst II Pro

Spettacolo

“Le sorelle Grimm”: l’avventura animata approda su Apple TV+

Motori

Renault inaugura “Le Défilé Renault The Carwalk” sugli Champs-Élysées
Advertisement

Ti potrebbe interessare

Spettacolo

LEWIS CAPALDI è pronto ad emozionare con il nuovo singolo “SOMETHING IN THE HEAVENS”

Lewis Capaldi torna con una nuova emozionante melodia, il singolo “Something In The Heavens”, continuando a toccare le corde emotive dei suoi ascoltatori. “Ti...

1 ora ago

Spettacolo

LOLA YOUNG: la nuova star della musica inglese pubblica il nuovo album “I’M ONLY F**KING MYSELF”

Lola Young, l’emergente stella musicale londinese, ha appena pubblicato il suo attesissimo album “I’m Only F**king Myself”. Conosciuta per il singolo di successo “Messy”,...

2 ore ago

Spettacolo

Da adesso in digitale “IN UN MONDO DI STRONZI”, il nuovo brano di FABRIZIO MORO

“In un mondo di stronzi”, il nuovo singolo di Fabrizio Moro, è finalmente disponibile da oggi in digitale. Composto insieme a Roberto Cardelli e...

4 ore ago

Spettacolo

IRON MAIDEN: Il 17 giugno 2026 a Milano la tappa italiana del RUN FOR YOUR LIVES TOUR

Gli Iron Maiden si preparano a scrivere una nuova pagina nella storia della musica metal in Italia. Il 17 giugno 2026, la leggendaria band...

24 ore ago