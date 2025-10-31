Il Piccolo Coro dell’Antoniano celebra Halloween con “Nino Fantasmino”

Il Piccolo Coro dell’Antoniano, simbolo di musica e solidarietà, festeggia Halloween con il nuovo brano disco funk “Nino Fantasmino”. Disponibile su tutte le piattaforme digitali e distribuito da Sony Music Italy, il brano invita i più piccoli a cantare e ballare insieme in una festa di Halloween all’insegna del divertimento spensierato.

Il video ufficiale, disponibile su YouTube, immerge gli spettatori in un mondo colorato dove la mezzanotte diventa l’ora dei festeggiamenti con mostriciattoli, streghe e vampiri pronti a trasformare la paura in un gioco divertente. Quando a mezzanotte tutti i mostriciattoli fanno festa, il piccolo Nino, il fantasmino, è birichino e si nasconde. Tra streghe che spazzano con le loro scope e vampiri senza denti, la paura diventa solo un gioco divertente, si legge nella descrizione della canzone.

La canzone, scritta da Rondine e composta in collaborazione con Matteo Milita, è prodotta da Tom Beaver e lo stesso Milita. La direzione del Piccolo Coro è affidata a Margherita Gamberini, con la collaborazione di Stefano Nanni, mentre la produzione del video è curata da Antoniano Creative Production, con motion graphics di Clonwerk.

Antoniano, fondato nel 1954 a Bologna da Padre Ernesto Caroli, è un esempio di impegno sociale e culturale. Attraverso lo Zecchino d’Oro e il Piccolo Coro, diffonde valori di solidarietà e cura, sostenendo progetti come “Operazione Pane”, che offre aiuto ai bisognosi con mense in Italia e all’estero.

Seguendo l’obiettivo di unire musica e solidarietà, Antoniano coinvolge generosamente donatori e volontari per supportare i suoi numerosi progetti sociali. La loro missione continua a espandersi, offrendo non solo aiuti materiali, ma anche opportunità di crescita e benessere attraverso iniziative culturali e terapeutiche.

Con “Nino Fantasmino”, il Piccolo Coro dell’Antoniano ribadisce il suo impegno nel portare gioia e valori positivi a ogni ascoltatore, rafforzando il legame tra musica, comunità e solidarietà.