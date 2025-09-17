Il volo annuncia il Tour Live nei Palasport 2026: cinque imperdibili date in Italia

Il celebre trio italiano, Il Volo, ha recentemente annunciato il loro atteso ritorno sui palchi italiani con il tour LIVE NEI PALASPORT 2026, rivelato direttamente durante la loro esibizione ai Tim Music Awards. Questo straordinario evento musicale, prodotto da Friends & Partners, promette di chiudere l’anno con cinque spumeggianti appuntamenti nei principali palazzetti del paese. La tournée inizierà il 7 dicembre 2026 a Milano presso l’Unipol Forum, proseguendo il 12 dicembre a Firenze al Nelson Mandela Forum, il 17 dicembre a Roma al Palazzo dello Sport, il 19 dicembre a Torino all’Inalpi Arena, e concludendosi il 20 dicembre a Bologna presso l’Unipol Arena.

Dopo il successo di “Grace for the World,” un evento musicale di portata globale tenutosi in Piazza San Pietro dove Il Volo è stato l’unico ospite italiano tra artisti internazionali, e dopo un anno di trionfi nel 2025 con lo spettacolo “Tutti per uno – Viaggio nel tempo” presso il Palazzo Te di Mantova, il trio continua a dimostrare la loro abilità artistica e impatto culturale. L’uscita del loro album live “Live At The Valley Of The Temples”, registrato nel suggestivo Tempio della Concordia, ha ulteriormente consolidato la loro fama globale.

Prima delle date italiane del 2026, Il Volo si esibirà nel tour “Live In Concert” che si svolgerà tra ottobre e dicembre 2025, coinvolgendo le principali capitali europee e l’America Latina, ribadendo il loro statuto di ambasciatori della musica italiana nel mondo.