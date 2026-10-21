INEOS Grenadier protagonista all'Italian Outdoor Festival di Milano con test drive gratuiti

INEOS Grenadier si prepara a conquistare l'attenzione degli appassionati dell'outdoor durante l'Italian Outdoor Festival, previsto all'Idroscalo di Milano il 24 e 25 ottobre 2026. Una due giorni dedicata a runner, climber e hiker, in cui il celebre 4x4 britannico si mette in mostra con le sue versioni più esclusive: la Trialmaster X, vero vertice della gamma, e la Black Edition in tiratura limitata.

Il pubblico potrà scoprire da vicino le due interpretazioni del Grenadier, progettate per resistere alle sfide più impegnative senza rinunciare al comfort nella guida quotidiana. La Trialmaster X, debutto italiano dello scorso settembre, unisce le doti off-road della versione Trialmaster all'eleganza della Fieldmaster: tra i principali elementi distintivi troviamo differenziali bloccabili, pneumatici All-Terrain su cerchi in lega da 17 pollici, presa d'aria rialzata, robusto impianto elettrico, interni in pelle, sedili riscaldabili, audio premium e originali finestrini Safari sul tetto. Al suo fianco, la Black Edition, produzione limitata su base Fieldmaster, spicca per la sua carrozzeria Inky Black, cerchi neri da 18 pollici, dettagli Dark Exterior Pack e interni total black.

Entrambe le versioni sono disponibili sia come Station Wagon, sia con carrozzeria pick-up Quartermaster. Le caratteristiche chiave restano telaio a longheroni, trazione integrale permanente e capacità di traino fino a 3,5 tonnellate, per garantire performance e versatilità in ogni contesto.

Nello spazio INEOS non mancherà l'arte, grazie alla mostra fotografica Shoot the Wild, un'esposizione che racconta lo spirito d'avventura e le capacità off-road del Grenadier attraverso gli scatti del fotografo Edoardo Ciavattini. Un racconto per immagini in cui il design essenziale e funzionale del 4x4 britannico si integra con naturalezza nel paesaggio, nel rispetto dell'ambiente e di chi lo vive.

L'accesso al festival è gratuito, con registrazione online. Durante l'evento, INEOS offrirà test drive gratuiti: sarà sufficiente prenotarsi per provare su strada le due versioni del Grenadier, affiancati da uno staff dedicato pronto a rispondere a ogni curiosità tecnica e di utilizzo.

L'Italian Outdoor Festival propone una vasta area expo con i principali brand del settore, workshop, talk, contest di arrampicata, escursioni nei boschi e momenti di convivialità con musica dal vivo e food area. Un appuntamento dedicato a tutti coloro che amano vivere l'aria aperta, esplorare e condividere la cultura dell'avventura in città.



