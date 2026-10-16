Isabel van Gelder pubblica LOVESICK: ironia e vulnerabilita nel nuovo EP

Isabel van Gelder, giovane cantautrice olandese già record di streaming, torna sulla scena musicale con il nuovo EP LOVESICK, pubblicato oggi e accompagnato dal video ufficiale del singolo Heartless. L'artista esplora le molteplici sfaccettature dell'amore romantico, dall'intensità del desiderio alla nostalgia, fino alle difficoltà nel lasciar andare, alternando ballate intime e sonorità più leggere e ironiche.

Il nuovo progetto discografico contiene sette brani: Kissing You Away, After Life, I Don't Want To Fall In Love Again, Complicated, Heartless, A Thousand Miles e Before I Let You Go. Questi titoli raccontano, con sincerità e leggerezza, esperienze personali vissute nell'ultimo anno, tra vulnerabilità ed autoironia.

In merito all'uscita, Isabel stessa afferma: "Lovesick è un progetto profondamente personale. Sette brani che, attraverso testi intimi, simili a pagine di diario, raccontano le molteplici sfaccettature dell'amore romantico: il desiderio, il rifiuto, la sofferenza amorosa, l'evasione, il distacco emotivo e il lasciar andare. I brani alternano ballate intime e malinconiche a brani che affrontano le delusioni amorose con maggiore leggerezza e una buona dose di ironia. Dal punto di vista visivo, l'universo di Lovesick si ispira all'immaginario romantico classico, a Cupido, al Romanticismo e a film come Romeo + Juliet di Baz Luhrmann, del 1996. Anche la componente visiva dell'EP si collega all'aspetto teatrale e agli stereotipi esasperati, giocando con i cliché dell'amore romantico e le sue derive più melodrammatiche."

Il singolo Heartless, disponibile insieme al video, fonde atmosfere jazz e swing della vecchia scuola con una produzione moderna ricca di beat: una cifra stilistica riconoscibile che distingue Isabel all'interno del panorama musicale europeo. Ad anticipare LOVESICK era stato il fortunato singolo Kissing You Away, in cui la cantautrice affronta con ironia e coraggio la fine di una relazione, tra vulnerabilità e rinascita personale.

Isabel van Gelder nasce e cresce ad Amsterdam in una famiglia creativa. Fin da piccola coltiva l'espressione artistica, influenzata da ascolti che spaziano da George Michael a Radiohead e Daft Punk. Inizia a comporre a 14 anni, considerandolo subito come il modo più autentico per sentirsi se stessa. Le sue influenze musicali comprendono Jeff Buckley, Amy Winehouse, Lana Del Rey, Olivia Rodrigo e Rosalía: un mosaico di riferimenti che contribuisce più alla sua visione artistica che al sound vero e proprio.

L'EP LOVESICK arriva dopo Minor Details, l'esordio pubblicato pochi mesi fa e già successo su Spotify con oltre 20 milioni di ascolti per brani come Die for You e My Silly Boy.

Isabel è anche una nota content creator con una community digitale estremamente attiva, superando il milione di follower su Instagram e 300.000 su TikTok. Attraverso la sua attività di modella e l'approccio spontaneo sui social, Isabel ha creato un dialogo diretto tra musica, moda e cultura condividendo il proprio universo con una voce credibile e autentica.

La sua crescita è confermata da milioni di ascolti e concerti sold-out in tutta Europa, oltre alla capacità di raccontare l'esperienza amorosa senza filtri, tra romanticismo e ironia. Un nuovo modello di artista capace di muoversi con agilità tra le emozioni, la dimensione digitale e quella più autentica del racconto umano.