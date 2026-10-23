Italia accelera nella mobilità elettrica: nuovi incentivi e impatto sulle flotte aziendali

L'Italia segna un punteggio di 54/100 nella guida europea sulla mobilità elettrica, trainata da nuovi incentivi fiscali e cambiamenti nelle flotte aziendali.

L'Italia compie passi importanti verso la transizione elettrica, posizionandosi tra i Paesi europei "in transizione" con un punteggio di 54 su 100 nella recente European Mobility Guide 2026. I dati evidenziano come la crescita nel settore sia oggi sostanzialmente guidata dalla leva fiscale e dalla competitività del Total Cost of Ownership (TCO), componenti che ora superano i tradizionali incentivi all'acquisto nella spinta verso l'elettrificazione.

Uno dei fattori chiave nel panorama attuale è il nuovo regime dei fringe benefit, che incentiva le aziende a rivedere le proprie car policy in un'ottica sempre più sostenibile. L'imposizione fiscale per le auto 100% elettriche è fissata al 10%, contro il 50% riservato ai veicoli tradizionali a benzina e diesel. Questa differenza rappresenta un potente stimolo a favore della mobilità a zero emissioni.

In parallelo, il recente Decreto Omnibus introduce cambiamenti significativi per quanto riguarda la gestione delle flotte aziendali. Per le vetture con più di cinque anni, il valore imponibile del fringe benefit viene incrementato del 50%. Tale previsione comporta una crescita sostanziale delle imposte per chi mantiene in circolazione auto datate, rendendo ancora più urgente il rinnovo tempestivo dei parchi auto aziendali.

Questi sviluppi confermano la crescente centralità delle strategie fiscali e della sostenibilità nel settore automotive italiano, dove consumatori privati e aziende si trovano davanti a scelte sempre più orientate verso l'innovazione e il risparmio nel lungo termine.