Italian Demo Ride Tour 2026: tre eventi per provare gratis Aprilia e Moto Guzzi a maggio

A maggio torna l'Italian Demo Ride Tour 2026 con tre eventi: Misano, Mugello e Lignano. Test gratuiti su strada dei nuovi modelli Aprilia e Moto Guzzi.

Torna in grande stile l'appuntamento più atteso dai motociclisti italiani: l'Italian Demo Ride Tour 2026 riaccende i motori a maggio con tre eventi eccezionali, dedicati a chi vuole provare su strada le ultime novità di Aprilia e Moto Guzzi.

Il tour, dopo il successo della tappa di apertura a Motodays Roma, che ha visto quasi 600 motociclisti testare gratuitamente le nuove moto, prosegue con tre weekend consecutivi che promettono passione e divertimento su due ruote.

Si parte dall'1 al 3 maggio con l'EICMA Riding Fest presso l'autodromo di Misano. Qui gli appassionati potranno cimentarsi in test ride sulle suggestive strade collinari circostanti e su percorsi off-road dedicati. L'ingresso all'evento è gratuito previa registrazione e download del free pass dal sito ufficiale.

Il secondo appuntamento è fissato per il 9 e 10 maggio in Toscana, con l'HAT Mugello Adventourfest, una novità nel calendario HAT Series, dedicato agli amanti dell'adventouring. Le prove si snoderanno da Scarperia, a pochi passi dal circuito del Mugello, e saranno realizzate in collaborazione con CeB Group, concessionaria di riferimento per Aprilia e Moto Guzzi a Firenze.

Il gran finale si terrà dal 15 al 17 maggio con il Biker Fest International di Lignano Sabbiadoro, giunto alla quarantantesima edizione e riconosciuto come uno degli eventi motoradunistici più spettacolari d'Europa. Qui, con il supporto della concessionaria Dagri Moto, sarà possibile effettuare test sui migliori percorsi locali.

In ogni evento saranno disponibili aree Aprilia e Moto Guzzi dove prenotare il proprio test ride gratuito su strada, accompagnati da rider esperti. Un'occasione unica per scoprire da vicino le nuove proposte dei due iconici marchi italiani e vivere il vero piacere di guida.

Tra le novità più attese, spazio a Aprilia SR GT 400, lo scooter crossover che porta nel mondo delle due ruote l'innovazione tecnica che da sempre distingue il marchio di Noale. Accanto a lui, tutta la gamma delle 125 (a Misano), le sportive e naked di media cilindrata come RS 457, Tuono 457 e la RS 660, ideali anche per chi è in possesso di patente A2. Non mancherà la regina dell'adventouring Aprilia Tuareg, anche nella versione Rally, insieme all'esuberante Tuono V4 Factory.

Sul fronte Moto Guzzi riflettori puntati sulla nuova Stelvio, la best-seller V7 nelle varianti Stone e Sport, e la versatile V85, proposta sia nell'allestimento Strada che in quello TT.

Tre weekend di festa e passione, il contesto ideale per testare nel migliore dei modi una gamma di modelli pensati per ogni tipologia di motociclista: Aprilia, con sportive e naked di media cilindrata, anche per patente A2, le potenti V4, e la adventure Tuareg; Moto Guzzi, con l'iconica V7, la gamma V85 e la grande viaggiatrice Stelvio.

Per i dettagli sul calendario delle prossime date, rimangono disponibili tutte le informazioni sui siti ufficiali dei marchi.