JOHN FOGERTY annuncia l’uscita del nuovo album “Legacy”

Il leggendario musicista John Fogerty ha appena annunciato l’uscita di un nuovo album che promette di essere un evento significativo nella sua carriera musicale. “Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years” sarà disponibile in digitale dal 22 agosto e in versione fisica dal 29 agosto, su etichetta Concord. Questo album, che segna il ritorno di Fogerty, offre nuove interpretazioni delle sue canzoni iconiche, tra cui “Proud Mary”, “Bad Moon Rising” e “Fortunate Son”, tra le altre.

Per la prima volta nella sua carriera, Fogerty ha acquisito i diritti completi delle sue canzoni rivoluzionarie dei Creedence Clearwater Revival, rappresentando un recupero personale della sua proprietà artistica. Fogerty esprime la sua emozione dichiarando: “Per la maggior parte della mia vita non sono stato il proprietario delle canzoni che avevo scritto. Riaverle indietro cambia tutto. Legacy è il mio modo di celebrare l’evento interpretando di nuovo le stesse canzoni come desidero, con le persone che amo”.

L’album è stato prodotto insieme al figlio Shane Fogerty, con la produzione esecutiva di sua moglie Julie Fogerty. Shane e suo fratello Tyler Fogerty partecipano attivamente a questo progetto familiare, registrato con i membri della tour band del padre e mixato dal celebre tecnico del suono Bob Clearmountain. Il risultato è una collezione vibrante che cattura lo spirito originale delle canzoni, infuse di nuova energia.

Sono già disponibili su piattaforme digitali nuove versioni di tre singoli: “Up Around The Bend”, “Have You Ever Seen The Rain” e “Porterville”. Queste tracce sono una prova tangibile della passione ritrovata di Fogerty per la sua musica.

L’uscita dell’album avviene in un anno di rinascita creativa per Fogerty. Ha recentemente ricevuto onori agli American Music Honors, ha tenuto concerti da protagonista ad eventi di prestigio come il JazzFest, Glastonbury, e ha completato con successo il “Celebration Tour” negli Stati Uniti.

Fogerty, celebre per aver fuso blues, country, pop, rockabilly e R&B in uno stile unico, è considerato uno dei più grandi cantautori della storia. Ha venduto oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo e la classica antologia “Chronicle: The 20 Greatest Hits” ha trascorso 14 anni nella Billboard 200, un risultato raramente raggiunto.

L’album “Legacy: The Creedence Clearwater Revival Years” rappresenta un omaggio sia al passato che al futuro di Fogerty, dimostrando che la sua influenza sulla musica americana continua a essere potente e rilevante. Il fuoco della sua creatività brucia ancora intensamente, mentre continua a plasmare il suono del rock & roll a 80 anni.