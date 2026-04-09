Kia amplia la gamma Sportage con l’introduzione della Black Edition

Kia amplia la gamma del suo modello più iconico con il lancio della Sportage Black Edition, un allestimento speciale che unisce l’eleganza del design scuro con l’efficienza delle motorizzazioni elettrificate. Il debutto europeo è previsto per il secondo trimestre del 2026 e rappresenta un nuovo passo nella strategia del marchio verso una mobilità più sostenibile.

La Kia Sportage Black Edition si distingue per i numerosi dettagli estetici in nero lucido, che includono la griglia frontale, i profili laterali, le calotte degli specchietti, le barre sul tetto e la linea di cintura. Anche il logo Kia e l’emblema Sportage assumono una veste nera, mentre l’inserto metallico della griglia aggiunge un tocco di raffinatezza. I cerchi in lega da 19 pollici con finitura nero lucido e i passaruota in nero opaco completano l’aspetto deciso del SUV, rendendolo riconoscibile al primo sguardo.

L’effetto elegante è potenziato dai vetri oscurati e dal tetto bicolore nero con opzione panoramica apribile elettronicamente, un abbinamento che si esprime al meglio nella livrea Wolf Grey. Tutte le varianti di colore esterno saranno comunque disponibili con il tetto a contrasto, garantendo libertà di personalizzazione.

All’interno, l’abitacolo della Black Edition mantiene l’impostazione tecnologica e raffinata della Sportage, offrendo un doppio display panoramico da 12,3 pollici, rivestimenti in tonalità scure e sedili in materiale Kia tex Delight, una combinazione tra pelle sintetica e tessuto scamosciato.

Sotto il cofano, la nuova Sportage Black Edition monta un sistema Full Hybrid che combina un motore a benzina T-GDI da 1,6 litri e 180 cavalli con un propulsore elettrico, per una potenza complessiva di 239 CV. Il sistema è accoppiato a un cambio automatico a sei marce, capace di garantire fluidità e reattività nella guida urbana come nei viaggi autostradali. Sono previste ulteriori novità motoristiche per il mercato italiano, segno della continua evoluzione dell’offerta elettrificata di Kia.

Dal suo esordio nel 1993, la Kia Sportage è cresciuta generazione dopo generazione fino a diventare il modello più venduto della casa coreana. Negli ultimi anni, le vendite europee si sono stabilizzate attorno alle 160.000 unità annue, confermando la solidità della sua posizione nel competitivo segmento dei C-SUV. Edizioni speciali come la “30th Anniversary Edition” del 2023 hanno contribuito a rafforzare la percezione di qualità e innovazione del modello, che continua a essere un pilastro della strategia Kia in Europa.

La nuova Sportage Black Edition rispecchia pienamente la visione di Kia come fornitore di soluzioni di mobilità sostenibile. La casa coreana continua a investire in veicoli elettrificati e completamente elettrici, ampliando la propria gamma con modelli che coniugano innovazione tecnica e piacere di guida.