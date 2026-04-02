Kia presenta due nuove installazioni alla Milano Design Week 2026

Kia conferma la propria vocazione di marchio innovatore nel mondo del design presentando due nuove installazioni in occasione della Milano Design Week 2026, che si terrà dal 20 al 26 aprile. L’evento segna la quarta partecipazione consecutiva del brand all’importante kermesse milanese, dove il tema conduttore sarà “Resonance of Opposites”, un viaggio creativo tra riflessione e proiezione, metafora della filosofia di design “Opposites United” che guida l’evoluzione estetica e concettuale del marchio coreano.

Le due opere, dal titolo “Journey of Reflection” e “Journey of Projection”, raccontano il percorso che trasforma le idee astratte in creazioni concrete. Attraverso un linguaggio visivo e immersivo, Kia invita il pubblico ad esplorare la propria visione di design, in cui il contrasto diventa armonia e il dialogo tra opposti si traduce in una nuova consapevolezza creativa.

L’installazione “Journey of Reflection”, allestita presso il Museo della Permanente, propone un’esperienza immersiva rivolta ai visitatori che vogliono entrare nel cuore del processo creativo di Kia. Gli spazi interattivi e interpretativi offrono un’occasione unica per comprendere le radici dell’identità visiva del brand e il modo in cui l’ispirazione si trasforma in linguaggio di design.

In parallelo, “Journey of Projection” prenderà vita al Salone dei Tessuti, dove il concetto di opposti si materializza in opere tangibili. Qui saranno esposte sei concept car, tra cui spicca la Kia Vision Meta Turismo, presentata per la prima volta al pubblico. Questo modello incarna la tensione tra virtuale e reale, unendo tecnologia e arte in un’esperienza visiva d’avanguardia.

Durante la settimana del design, Kia animerà le installazioni con una serie di dibattiti e performance dal vivo, che si svolgeranno ogni sera al Museo della Permanente. Gli incontri coinvolgeranno artisti e pensatori, creando un dialogo culturale aperto sui temi della modernità, della sostenibilità e dell’innovazione.

Le esposizioni saranno accessibili dal 20 al 26 aprile, dalle 10:00 alle 19:00 (CEST), mentre “Journey of Projection” aprirà al pubblico a partire dal 22 aprile, dalle 12:00 alle 19:00, seguendo poi gli orari regolari nei giorni successivi.

Con questa nuova presenza alla Design Week, Kia ribadisce la propria ambizione di essere non solo un costruttore di automobili, ma un leader culturale e creativo nel campo della mobilità sostenibile. La partecipazione all’appuntamento milanese rappresenta una tappa significativa nel percorso del brand verso un futuro in cui estetica, tecnologia e sostenibilità dialogano in modo coerente e ispirato.

Come sottolinea la filosofia del marchio, “Movement that inspires” non è solo uno slogan, ma l’essenza di un modo di concepire il design come esperienza che connette le persone al movimento, alla bellezza e all’innovazione. In questo senso, “Resonance of Opposites” alla Milano Design Week 2026 non sarà solo una mostra, ma un viaggio multisensoriale che racconta il presente e il futuro del design Kia.