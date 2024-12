KIKÌ: torna venerdì 20 dicembre con “‘Sta lengua”

Kikì, artista campano di base a Milano, sta per lanciare il suo terzo singolo intitolato “Sta lengua”, che anticipa il suo nuovo EP. Dopo i successi di “Le nuvole diranno di no” e “Quando torno”, il nuovo brano sarà disponibile a partire dal 20 dicembre.

In un’intervista, Kikì racconta il legame profondo che lo lega alla propria terra e alla lingua dialettale: “Il dialetto rappresenta il legame più viscerale che riesco ancora a mantenere con i luoghi che mi hanno cresciuto. È portatore di cultura, di storia e mi fa sentire parte di un qualcosa.” Questo legame si riflette nella sua musica, che ha contribuito a rafforzarlo nel corso degli anni.

Il nuovo singolo racconta l’esperienza comune di molti giovani che lasciano la propria città d’origine per costruirsi un futuro altrove. Kikì, che ha vissuto in varie città dopo essere partito di casa a soli 18 anni, ha trovato nella musica un modo per esprimere le emozioni legate a questa esperienza.

Kikì si sta aprendo a nuovi orizzonti musicali, allontanandosi dal sound tipico delle sue produzioni precedenti e sperimentando nuove sonorità. I suoi recenti brani, come “Le nuvole diranno di no” e “Quando torno”, hanno anticipato il suo secondo lavoro in studio e mostrano una crescente maturità artistica e creativa.

In passato, Kikì ha collaborato con diversi artisti e ha tratto ispirazione da nomi illustri della musica italiana e internazionale come Co’ Sang, Pino Daniele e molti altri. Queste influenze si rispecchiano nella sua musica, che unisce sonorità diverse per creare un suono unico e personale.

Con il suo prossimo singolo, Kikì promette di emozionare e coinvolgere il pubblico con la sua musica ricca di significato e profondità. Il suo nuovo lavoro sembra essere un viaggio musicale e emotivo che mette in luce le sue radici e la sua evoluzione artistica. La data di uscita fissata per il 20 dicembre sarà quindi un’occasione da non perdere per tutti i suoi fan e per chiunque voglia scoprire nuove sonorità e atmosfere.