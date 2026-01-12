La nuova Mercedes-Benz CLA elettrica è “Car of the Year 2026”

La nuova Mercedes-Benz CLA elettrica è stata incoronata ‘Car of the Year 2026’ durante la cerimonia ufficiale organizzata al Salone dell’Auto di Bruxelles, in Belgio. Il riconoscimento, assegnato dall’European Car of the Year jury, rappresenta uno dei premi automobilistici più prestigiosi del continente e conferma il successo del nuovo modello nel panorama internazionale.

Affascinante, intelligente, flessibile e pluripremiata: così viene descritta la nuova CLA, che aggiunge questo importante titolo a un palmarès di oltre dieci riconoscimenti ottenuti in tutto il mondo. Il risultato consolida la posizione del marchio Mercedes-Benz come punto di riferimento assoluto nell’innovazione elettrica e nella mobilità sostenibile.

La CLA di nuova generazione sintetizza al meglio la filosofia della Stella, unendo design straordinario, tecnologie di sicurezza di ultima generazione e prestazioni dinamiche. Grazie a soluzioni avanzate e a un approccio orientato all’esperienza di guida, il modello ridefinisce i parametri di riferimento del proprio segmento, offrendo una combinazione equilibrata di efficienza, comfort e piacere di guida.

Secondo quanto comunicato, la vettura rappresenta la Mercedes-Benz più intelligente e flessibile mai realizzata. Il costruttore annuncia un’auto in grado di interpretare le esigenze dei conducenti moderni, fondendo la potenza della propulsione elettrica con una piattaforma tecnologica che trasforma ogni viaggio in un’esperienza straordinaria.

Oltre ai riconoscimenti da parte della critica, la nuova CLA si dimostra un grande successo anche tra i clienti, segno che il progetto ha saputo cogliere appieno le aspettative di un pubblico sempre più attento alla sostenibilità senza rinunciare alla qualità e all’eleganza tipiche del marchio.

Con questo premio, Mercedes-Benz inaugura un nuovo capitolo nella propria storia, confermandosi protagonista dell’evoluzione elettrica e tecnologica dell’automotive europeo. La nuova CLA elettrica non è solo un’auto premiata: è la rappresentazione tangibile di come innovazione e stile possano convivere, trasformando la mobilità del futuro in una realtà già presente.