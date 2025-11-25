Connect with us

Spettacolo

L’Arca di Loré: Jovanotti raddoppia a Palermo con un nuovo viaggio live

Published

Lorenzo Jovanotti torna a infiammare l’estate con un progetto che mescola musica, avventura e sostenibilità. Dopo il successo travolgente registrato a Palermo per la data del 29 agosto, il Jova Summer Party raddoppia: Trident annuncia un secondo appuntamento il 30 agosto nel capoluogo siciliano. Una decisione arrivata in seguito all’entusiasmo esplosivo dei fan, che ha portato il primo evento a un passo dal tutto esaurito.

Questa duplice tappa inaugura “L’Arca di Loré – Il viaggio 2026”, il nuovo percorso musicale di Jovanotti che toccherà solo sette città italiane scelte con cura. Un formato unico, pensato non come una semplice tournée ma come un racconto itinerante capace di unire musica e comunità, palco e territorio, pubblico e viaggio.

“L’Arca di Loré, il nuovo viaggio live di Lorenzo Jovanotti, accende l’entusiasmo del pubblico. La risposta travolgente dei fan siciliani porta il Jova Summer Party del 29 agosto a Palermo a un passo dal sold out.”

La filosofia di questa nuova avventura si fonda sul movimento e sulla scoperta. Tra una città e l’altra, infatti, Lorenzo percorrerà il tragitto in bicicletta con il progetto JovaGiro: un’iniziativa che unisce l’amore per il viaggio alla promozione del cicloturismo e della mobilità sostenibile. L’artista porterà così lo spirito della festa anche fuori dal palco, incontrando paesaggi e persone lungo le strade italiane.

L’Arca di Loré è stata concepita come una grande festa collettiva, un’esperienza capace di connettere musica, accoglienza, comunità e sorpresa. Una sorta di arca simbolica che attraversa l’estate italiana raccogliendo storie, ritmi e sguardi diversi, con la stessa voglia di libertà e meraviglia che ha sempre distinto i progetti del cantautore.

A fare da colonna sonora a questo nuovo capitolo c’è “Niuiorcherubini”, l’album pubblicato a sorpresa lo scorso 20 novembre e scritto in soli sei giorni a New York. Un lavoro che Jovanotti definisce una “bussola sonora fatta di ritmo, visioni, sorrisi e una vibrazione di gioia continua”, ideale premessa per lo spirito energico e positivo dell’Arca di Loré.

Le prevendite per la nuova data di Palermo aprono oggi alle ore 15, offrendo al pubblico un’ulteriore occasione per prendere parte a un evento che si annuncia come una delle esperienze più attese della stagione.

L’Arca di Loré – Jova Summer Party si prepara dunque a salpare, trasportando con sé musica, avventura e il desiderio di condividere ancora una volta, dal vivo, la gioia del viaggio e dell’incontro.

