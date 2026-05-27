Loquis e Cesarine rinnovano la partnership: nuovi podcast e audio-guide per i viaggiatori

Loquis e Cesarine rafforzano la collaborazione con 22 podcast e audio-guide multilingue per gli ospiti in 9 città italiane, valorizzando turismo e tradizione.

La storica collaborazione tra Loquis e Cesarine si rinnova, portando una ventata di novità nel mondo del turismo esperienziale italiano. La partnership, attiva dal 2021, coinvolge Loquis - la piattaforma leader nei travel podcast geolocalizzati con oltre 10 milioni di ascolti - e Cesarine, la rete più antica di cuoche e cuochi di casa d'Italia, nonché unica Comunità Diffusa Slow Food dedicata alla salvaguardia della cucina tradizionale.

Il rilancio del canale Cesarine su Loquis rappresenta un passo importante: sono infatti disponibili 22 nuovi podcast che portano il canale a quota 53 episodi, frutto di un attento restyling sonoro e di una revisione dei contenuti per un'esperienza d'ascolto ancora più immersiva. Queste storie attraversano paesaggi diversi, dalle campagne adriatiche ai borghi siciliani fino alle città del nord, raccontando non solo ricette ma anche comunità, persone e territori attraverso le voci autentiche delle Cesarine.

Inedita è la novità dedicata agli ospiti delle esperienze Cesarine: chi parteciperà a un incontro nelle nove città più turistiche (Bologna, Roma, Venezia, Firenze, Genova, Milano, Palermo, Torino e Catania) riceverà in omaggio un'audio-guida esclusiva, curata con i migliori contenuti Loquis e disponibile in cinque lingue. Queste guide digitali, progettate per essere utilizzate prima, durante e dopo l'esperienza domestica, consentono di scoprire storie, monumenti e tradizioni dei quartieri attorno alle case che ospitano i viaggiatori.

Il progetto si propone di arricchire il concetto di ospitalità, promuovendo un turismo autentico e diffuso dove il cibo diventa la chiave di accesso privilegiata ai territori. Le landing page multilingua e geolocalizzate accompagnano gli ospiti nella scoperta urbana, offrendo itinerari personalizzati basati sulle narrazioni delle Cesarine e dei loro luoghi.

Con questa collaborazione vogliamo ampliare il concetto stesso di ospitalità: non solo accogliere gli ospiti in una casa, attorno a un tavolo, ma accompagnarli alla scoperta dei quartieri, delle storie e delle tradizioni che rendono unica ogni esperienza Cesarine. La cucina italiana è fatta di persone, territori e memoria condivisa, e grazie a Loquis possiamo offrire ai viaggiatori un modo ancora più immersivo e autentico di vivere l'Italia.

Le case delle Cesarine sono per noi un osservatorio privilegiato sull'Italia autentica. Mettere a disposizione di tutti i loro ospiti un'audio-guida curata sui dintorni, in cinque lingue, significa estendere l'accoglienza oltre la porta di casa e restituire al territorio la centralità che merita.

L'intesa tra Loquis e Cesarine valorizza il racconto delle comunità e favorisce una nuova visione del turismo, più esperienziale e legato al territorio, dove ogni esperienza di cucina si trasforma in un viaggio nella memoria, nei sapori e nelle storie locali.