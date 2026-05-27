Valtellina protagonista della Giornata mondiale della bicicletta fra percorsi e grandi eventi

Valtellina celebra la Giornata mondiale della bicicletta con oltre 15 percorsi ciclabili, eventi internazionali e itinerari tra natura, borghi e Alpi.

La Valtellina si conferma regina delle due ruote e celebra la Giornata mondiale della bicicletta, il 3 giugno, offrendo una rete di percorsi che attraversano paesaggi mozzafiato tra fondovalle, vigneti, terrazzamenti alpini e borghi storici.

Con circa una quindicina di percorsi ciclabili e itinerari ciclopedonali, la provincia di Sondrio si apre agli appassionati di bici da strada, MTB, e-bike e gravel, rendendo l'intero territorio accessibile a ciclisti di ogni livello e provenienza. Gli itinerari, spesso turistici ad anello, collegano laghi alpini e piccoli centri storici, permettendo di vivere la montagna in maniera sostenibile.

La stagione estiva si arricchisce anche grazie a importanti appuntamenti internazionali: dal Tour de Suisse, il cui avvio è previsto il 17 giugno, che rafforza il legame tra Valtellina e il grande ciclismo professionistico, alle giornate di Enjoy Stelvio Valtellina, durante cui i leggendari passi alpini vengono chiusi al traffico motorizzato e messi a disposizione esclusiva dei ciclisti.

Gli eventi Enjoy Stelvio Valtellina si estendono su diversi appuntamenti: venerdì 5 giugno il Passo Gavia, lunedì 8 giugno la salita ai Laghi di Cancano, martedì 9 giugno il Passo del Mortirolo da Mazzo e domenica 28 giugno il Passo dello Spluga. Da giugno a settembre, il fitto calendario di manifestazioni competitive e amatoriali promette di coinvolgere un pubblico sempre più ampio, consolidando una passione che attraversa tutte le generazioni.

Pedalare in Valtellina significa scoprire un patrimonio unico al mondo, in cui natura, storia e sport si intrecciano nei paesaggi alpini. La bicicletta diventa il mezzo ideale per vivere il territorio all'insegna della sostenibilità, invitando ciclisti e famiglie a esplorare nuovi orizzonti tra le salite storiche e le strade panoramiche della valle.