Leapmotor T03 eletta Novità Auto Elettrica dell'Anno ai Vaielettrico Awards 2026

Leapmotor T03 si è distinta ai Vaielettrico Awards 2026, ottenendo il prestigioso riconoscimento di Novità Auto Elettrica dell'Anno. La giuria, composta da rappresentanti di associazioni automobilistiche, giornalisti e docenti universitari, ha premiato la city car 100% elettrica come modello capace di rendere l'auto elettrica più accessibile, semplice e adatta ad un pubblico ampio.

La premiazione, avvenuta presso l'Auditorium San Fedele di Milano, ha visto la Leapmotor T03 superare la concorrenza di modelli quali BYD Dolphin Surf, Polestar 5, Renault Twingo E-Tech Electric, Volkswagen ID Polo e Volvo EX60. La selezione ha messo in risalto le auto che più incarnano l'innovazione, la praticità e la capacità di favorire la transizione verso la mobilità sostenibile.

Progettata per l'ambiente urbano, la T03 si distingue per dimensioni compatte e un'attenzione particolare al comfort e alla praticità quotidiana. Con una lunghezza di 3,62 metri, offre interni studiati per garantire spazio e versatilità. La dotazione comprende connettività avanzata, tecnologia intuitiva e una batteria da 37,3 kWh che alimenta un motore elettrico da 70 kW (95 CV). L'autonomia raggiunge i 265 km nel ciclo combinato WLTP e può arrivare a 395 km nel ciclo urbano WLTP.

Questo successo certifica la strategia Leapmotor nel rendere più facile l'accesso alle tecnologie elettriche, offrendo un prodotto innovativo capace di rispondere alle esigenze sia dei neofiti che degli automobilisti più esperti. La T03 si propone così come soluzione concreta per chi desidera una vettura compatta, sostenibile e adatta all'utilizzo quotidiano.

Il riconoscimento ottenuto rafforza il posizionamento di Leapmotor sul mercato italiano e sottolinea l'impegno del brand nella diffusione della mobilità elettrica, unendo innovazione, contenuti tecnologici e valore aggiunto per i clienti.