Leo Gassmann emoziona con il videoclip del nuovo singolo “E poi sei arrivata tu”

Leo Gassmann torna a sorprendere il pubblico con il videoclip ufficiale di “E poi sei arrivata tu”, il suo nuovo singolo disponibile su tutte le piattaforme digitali via EMI Records Italy / Universal Music Italia. L’artista, reduce da una crescita musicale costante, racconta una storia semplice e intensa attraverso immagini che celebrano l’amore in tutte le sue forme.

Il videoclip si sviluppa in una suggestiva piazza di Roma, dove Leo entra in una cabina per fototessere. Qui, numerose coppie decidono di immortalare il proprio amore con uno scatto, dando vita a un racconto visivo autentico e commovente. Un’idea che, con delicatezza ed efficacia, trasmette l’essenza della canzone.

Parlando del suo nuovo progetto, Leo Gassmann ha dichiarato: “Sono molto legato a questo brano, scritto con Marco Rissa e prodotto con Matteo Costanzo. È una canzone che segna un ritorno alle origini, con piano e archi che enfatizzano ogni parola e ogni emozione”. Il brano richiama infatti le atmosfere intime e sincere del suo esordio a Sanremo, confermando la volontà dell’artista di riscoprire la purezza delle emozioni attraverso la musica.

“E poi sei arrivata tu” racconta l’arrivo improvviso di una persona capace di stravolgere positivamente la nostra esistenza. “L’amore trasforma le cose e ci fa vedere che esiste un futuro migliore”, ha spiegato Gassmann, sottolineando il messaggio di speranza che permea ogni nota della canzone.

A rendere ancora più speciale il lancio del singolo è stata un’iniziativa social ideata dallo stesso artista. Leo ha invitato i suoi followers a condividere esperienze personali legate all’amore, ricevendo messaggi, lettere e storie piene di speranza da persone che hanno trovato il coraggio di ricominciare. Un gesto che ha creato un legame ancora più forte con il suo pubblico.

“Mi rendo conto di non dire mai abbastanza ‘grazie’ alle persone che hanno cambiato la mia vita in meglio. Questa canzone è un modo per farlo”, ha aggiunto Leo. “‘E poi sei arrivata tu’ può essere dedicata a una fidanzata, a un nonno, a un amico o a un genitore. In questo momento storico abbiamo bisogno di gratitudine, di trovare le parole giuste per ringraziare chi, con piccoli gesti quotidiani, rende la nostra vita migliore”.

Con questo nuovo progetto, Leo Gassmann si conferma come una delle voci più autentiche della nuova musica italiana, capace di difendere e promuovere con forza l’amore per il prossimo e il valore dei sentimenti veri, andando oltre le apparenze. “E poi sei arrivata tu” è disponibile in streaming su tutte le piattaforme digitali e promette di diventare un inno di speranza e riconoscenza per il pubblico di tutte le età.