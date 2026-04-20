Lexus presenta cinque installazioni immersive alla Milano Design Week 2026

Lexus debutta alla Milano Design Week 2026 con cinque installazioni innovative che ridefiniscono il concetto di spazio nel lusso e nella mobilità. La casa automobilistica propone un'esperienza unica che mette al centro la relazione tra essere umano e spazio, invitando i visitatori a riflettere su come viviamo e interagiamo con l'ambiente che ci circonda.

L'esposizione vede la premiere mondiale di SPACE, un'installazione a 360 gradi ispirata alla nuova ammiraglia Lexus LS Concept. Questo progetto rappresenta la visione del brand, che oggi considera lo spazio una qualità distintiva delle auto di lusso del futuro e di una mobilità integrata tra terra, mare e aria.

Accanto a SPACE, Lexus presenta anche quattro opere originali nell'ambito di Discover Your Space, create da una selezione di designer internazionali e artigiani Lexus sotto il marchio Discover Together 2026. Queste installazioni, ospitate fino al 26 aprile al Superstudio Più di Milano nel cuore del quartiere Tortona, testimoniano l'impegno dell'azienda nella co-creazione e nell'emergere di nuovi talenti.

Il Chief Branding Officer Simon Humphries sottolinea il significato profondo di questa ricerca: Tutte e cinque le opere presentate quest'anno esplorano il potenziale dello spazio. L'anno scorso, Lexus ha presentato la LS Concept come nuova ammiraglia del brand. Sebbene la 'S' in LS ha significato dalla sua origine 'Sedan', ora si trasforma in 'Spazio'. Questo riflette la convinzione che le auto di lusso non saranno più definite solo dal tipo di carrozzeria, ma dal valore dello spazio al loro interno. Come esseri umani, viviamo con lo spazio ogni giorno e il modo in cui ci muoviamo attraverso di esso e gli diamo significato è fondamentale per le nostre vite. Attraverso questa esposizione, speriamo che i visitatori possano valutare il potenziale inesplorato dello spazio.

Lexus, attraverso queste proposte immersive, offre una riflessione su come il valore dello spazio possa ridefinire l'automobile di lusso contemporanea e la mobilità del futuro. Le installazioni rimarranno visitabili durante la settimana del design, offrendo al pubblico l'opportunità di vivere un'esperienza sensoriale e concettuale senza precedenti.