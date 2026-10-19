LG lancia la campagna globale Life Asks, LG Answers: innovazione e storie reali

LG presenta Life Asks, LG Answers, una campagna globale che celebra le innovazioni ispirate alle esigenze quotidiane, tra AI, robotica e testimonianze reali.

LG Electronics ha dato il via a Life Asks, LG Answers, una nuova campagna globale che racconta l'evoluzione del brand attraverso le innovazioni nate dall'ascolto attento delle esigenze quotidiane delle persone. L'iniziativa, lanciata il 14 ottobre con il video manifesto proiettato a Times Square a New York, punta a mostrare come la tecnologia possa semplificare la vita domestica, con uno sguardo sempre rivolto al futuro tra intelligenza artificiale e robotica.

Nelle principali piazze mondiali, da Times Square a Piccadilly Circus a Londra, la campagna è protagonista con video, contenuti digitali e attività di engagement rivolte ai consumatori. Il concept si concentra proprio sulla capacità di LG di rispondere alle domande della vita di tutti i giorni, trasformandole in soluzioni concrete e intuitive.

Il video manifesto ripercorre alcune tra le innovazioni più iconiche di LG, come LG TWINWash, la lavatrice progettata per lavare due carichi separati in contemporanea, e LG InstaView, la tecnologia che consente di vedere l'interno del frigorifero senza aprire la porta. Questi esempi rafforzano il messaggio centrale: le vere innovazioni nascono dall'ascolto delle persone e delle loro esigenze.

A rendere la narrazione ancora più personale contribuisce l'iniziativa My Life with LG, che raccoglie e valorizza storie autentiche di chi utilizza quotidianamente i prodotti LG. Partito in America Latina e diffuso poi in alcuni paesi del Medio Oriente, il progetto punta a far emergere il legame reale costruito negli anni tra consumatori e tecnologie LG, dando voce alle esperienze di chi vive con questi elettrodomestici.

L'approccio umano e centrato sull'esperienza delle persone guida anche lo sviluppo della casa del futuro secondo LG, che oggi investe sempre più in dispositivi dotati di Intelligenza Artificiale e soluzioni di robotica domestica, proiettando il marchio al centro dell'evoluzione degli ambienti domestici.

Il nostro impegno nell'innovazione, portato avanti per decenni, ci ha permesso di conquistare la fiducia duratura dei consumatori, ha dichiarato Baek Seung-tae, presidente di LG Home Appliance Solution Company. Forti di questa importante eredità, continueremo a trovare nuove risposte alle esigenze in evoluzione e a dare forma al futuro della casa.

La campagna Life Asks, LG Answers si propone così di ispirare, valorizzare storie vere e aprire la strada a un futuro domestico sempre più intelligente e su misura delle persone.