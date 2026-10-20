LG rivoluziona la casa: TV trasparente, Wallpaper e audio che si adatta agli spazi

LG presenta una nuova visione dell'abitare: TV trasparenti, Wallpaper OLED e audio modulare che si integrano con design e flessibilità negli spazi moderni.

LG ridefinisce il futuro della casa contemporanea proponendo soluzioni tecnologiche progettate per fondersi armoniosamente con gli ambienti e soddisfare le esigenze di uno spazio sempre più fluido e multifunzionale. In passato dispositivi come TV e sistemi audio imponevano scelte nell'arredamento, oggi la tecnologia si adatta agli spazi, lasciando libertà progettuale senza vincoli tecnici.

Un importante passo avanti in questa direzione è rappresentato dal TV LG SIGNATURE OLED Transparent, che trasforma il concetto stesso di schermo. Il suo pannello trasparente permette al display di inserirsi nell'ambiente senza interrompere la continuità visiva tra architettura e arredo. Con un solo gesto il display passa dalla trasparenza alle immagini piene OLED in 4K, garantendo neri profondi, colori fedeli e dettagli nitidissimi. Il televisore può essere utilizzato come divisorio, elemento scenografico o superficie informativa dinamica, ampliando le opzioni per designer e architetti che desiderano creare spazi in cui tecnologia ed estetica convivono.

Altrettanto innovativo il Wallpaper TV LG OLED evo AI W6, spesso meno di un centimetro, progettato per integrarsi con discrezione e leggerezza agli ambienti. La tecnologia Zero Connect Box consente di collegare le sorgenti a un box separato e posizionabile fino a dieci metri dallo schermo. Tutti i segnali viaggiano wireless fino in 4K, evitando grovigli di cavi e facilitando l'installazione in qualsiasi contesto. Inoltre la finitura Reflection Free Premium assicura immagini nitide anche in condizioni di forte illuminazione.

Il riconoscimento internazionale non si è fatto attendere: LG OLED evo AI W6 si è aggiudicato importanti premi di settore come l'iF Design Award 2026 e Red Dot Award 2026 "Best of the Best".

Non solo schermi: LG rivoluziona anche l'esperienza audio domestica con il sistema modulare LG Sound Suite. Composto da elementi wireless* posizionabili liberamente, senza rigidi schemi o simmetrie, offre la massima flessibilità. Tecnologie come Dolby Atmos® FlexConnect™, Room Calibration Pro e Sound Follow permettono all'audio di adattarsi perfettamente alle caratteristiche della stanza e alla collocazione dei diffusori. Un ecosistema audio pensato per seguire l'evoluzione degli ambienti, con fino a 50 configurazioni possibili, premiato a sua volta con un Red Dot Design Award 2026.

La tecnologia LG si fa anche superficie espressiva grazie al servizio LG Gallery+, disponibile su piattaforma webOS. Attraverso oltre 5.000 opere d'arte di artisti celebri come Van Gogh, Monet e Seurat, i televisori si trasformano in gallerie digitali personalizzabili. Questo consente di valorizzare il display anche quando non è utilizzato per l'intrattenimento, rendendolo parte integrante del progetto d'interni.

La nuova visione di LG mette al centro la domanda: come vogliamo vivere lo spazio domestico? Grazie all'integrazione tra tecnologia, design e flessibilità, la risposta diventa finalmente libera, dinamica e su misura per ogni esigenza.