Little Nightmares VR: Altered Echoes porta l'horror immersivo su PSVR2 e Meta Quest

Little Nightmares VR: Altered Echoes arriva finalmente su PlayStation 5 (PSVR2), PC (Meta Horizon Store e SteamVR) e in versione indipendente per Meta Quest 2 e 3, offrendo un'esperienza di gioco completamente nuova nel celebre universo horror di Bandai Namco.

Il titolo, sviluppato da Iconik, catapulta i giocatori direttamente nei panni e nel cappuccio di Dark Six, protagonista di un'avventura VR pensata per svelare segreti inediti e condurre verso la riscoperta di sé. Grazie alla realtà virtuale, l'atmosfera angosciante di Little Nightmares si fa ancora più viscerale e coinvolgente, trasformando ogni dettaglio dell'ambiente in una potenziale minaccia e rendendo ogni decisione più intensa che mai.

Altered Echoes si distingue come l'episodio più immersivo della saga: i fan potranno esplorare il mondo inquietante della serie da una prospettiva mai provata prima, con ogni angolo che potrebbe celare nuove insidie. La missione principale ruota attorno al ricongiungimento di Dark Six con la sua parte mancante, portando così i giocatori a rivivere luoghi e volti familiari ma con la consapevolezza che, nell'universo di Little Nightmares, le apparenze spesso ingannano.

Nuovi contenuti ampliano sensibilmente la lore del franchise: tra ambientazioni inedite come la Stazione ferroviaria sorvegliata dal Capotreno, minacce sconosciute, rompicapi e nuovi abitanti del mondo di gioco, i fan avranno modo di immergersi in una storia arricchita dal punto di vista emotivo e narrativo.

Il gioco è stato ottimizzato per una vasta gamma di dispositivi VR, tra cui PSVR2, Meta Quest 2, Meta Quest 3, Meta Quest 3S, Oculus Rift, Pico 4, Valve Index e HTC Vive, risultando comunque compatibile con altri headset PC VR supportati.

Little Nightmares VR: Altered Echoes rappresenta un salto di qualità per il genere horror in realtà virtuale, consolidando il successo di una serie apprezzata per la sua atmosfera unica e la capacità di innovare mantenendo viva la tensione. Gli appassionati possono ora tuffarsi in questa nuova avventura per scoprire cosa si nasconde davvero dietro il mistero di Dark Six.