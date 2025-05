Magazzeno: due spettacoli live a Milano per il trio irriverente

L’universo della musica live a Milano sta per essere scosso da un doppio appuntamento imperdibile grazie ai Magazzeno, il trio musicale noto per il suo stile audace e irriverente. Gli appassionati di musica potranno godere delle esibizioni del gruppo durante due eventi straordinari che si terranno nel cuore pulsante della città.

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 9 maggio al Blap Studio di Milano, situato in Via Imperia 21A. Alle ore 19.00 i Magazzeno daranno il via a una serata a tema hawaiano, celebrando il lancio del loro nuovo video musicale ufficiale “Milano è pieno di figa”. Questa canzone ha conquistato il terzo posto al Festival di Sannolo, ed il video verrà mostrato in anteprima al termine del concerto così da coinvolgere il pubblico in un’esperienza audio-visiva unica.

Il secondo evento si terrà domenica 11 maggio presso l’Apollo, in via Giosuè Borsi 9/2, a partire dalle 21.30. Questa esibizione è parte del SanNoLo Live, che celebra le band classificatisi ai primi tre posti del Festival di Sannolo. I Magazzeno, con il loro sound travolgente, promettono di animare ancora una volta il palco milanese.

«I Magazzeno nascono come party band e la nostra vera anima si esprime negli spettacoli dal vivo», racconta Huge Magazzeno, fondatore del gruppo. «Da anni turbiamo la quiete pubblica col nostro sound ballerino. I nostri concerti sono una festa, i nostri travestimenti, sempre diversi, ci trasformano in supereroi del ritmo ed è difficile stare fermi. Le canzoni entrano in testa fin dal primo ritornello, così ci si ritrova a ballare, cantare e abbracciarsi senza capire come sia possibile».

I Magazzeno, formati da Huge al basso e voce, Matteo alla chitarra elettrica e Rosario alla batteria, incarnano l’anima di una power trio band capace di combinare elementi di rock e disco funk in un mix unico. Le loro esibizioni sono caratterizzate da costumi sgargianti e make-up esagerato, il che rende ciascun concerto un’esperienza visiva e sonora indimenticabile.

Famosi per la loro ironia e schiettezza nei testi, i Magazzeno offrono uno spettacolo che invita il pubblico a riflettere e al contempo divertirsi. La loro musica, con hit come “Sculacciami” e “Il tuo capo è uno stronzo”, riesce a catturare e coinvolgere fin dai primi accordi.

Non perdete l’occasione di vivere un’esperienza unica con i Magazzeno e di lasciarvi trasportare dal loro ritmo contagioso nelle serate milanesi di maggio.